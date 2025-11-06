Szoboszlai Dominik sokat keres, de fog sokkal többet is, ezért okvetlenül be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat

Újságcikk váratlanabb fordulatba még soha sehol nem torkollott.

A Hír Tv honlapja szemlézi a Világgazdaság összeállítását, amely Szoboszlai Dominik liverpooli fizetését járja körbe. Eszerint a magyar futballválogatott csapatkapitánya hetente 120 ezer fontot (kb. 53 millió forintot) keres, ami középszintű bérnek számít, hiszen a társai közül Mohamed Szalah vagy Virgil van Dijk háromszor ennyit visz haza.

Ebből következik, hogy mivel Szoboszlai egyre jobb, ezért a klubnak többet kell majd fizetnie, ha nem akarják, hogy valamelyik riválisuk szerződtesse őt. Pláne, hogy a hasonló posztokon játszó labdarúgók közül Angliában sokan többet kapnak, nem beszélve a szaúdi ligáról. Úgyhogy kerülnek előbb-utóbb még nagyobb pénzek is Szoboszlai zsebébe, hiszen a játékos „már a nemzetközi futballelitbe tartozik”.

Szoboszlai Dominik Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Aztán VG cikke véget ér azzal, hogy a Liverpool mekkorát kaszált a tavaszi Premier League-címmel.

A Hír Tv szemléje ezzel szemben nem ér véget itt. Az ezzel a bekezdéssel zárul:

„Konklúzió: A 14. havi nyugdíj bevezetése tehát nemcsak pénzügyi, hanem erkölcsi döntés is. Azt üzeni, hogy a munka és az évtizedes hozzájárulás számít, és az idősek megbecsülése nem lehet alku tárgya. Ez az a józan észre és tiszteletre épülő politika, amely szöges ellentétben áll a hideg, megszorításokra építő brüsszeli és baloldali modellel.”

Engem meggyőztek egy pillanat alatt.

Frissítés: a szóban forgó bekezdést időközben kiszedték. Eredetileg így nézett ki:

(via Telex)