Vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen

belföld
A rendőrség vádemelést javasol a Pécs Pride főszervezőjével szemben, Buzás-Hábel Gézát így az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével gyanúsítják, írja a Magyar Nemzet. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság az iratokat már megküldte az illetékes ügyészségnek. Buzás-Hábelt október 28-án hallgatta ki a rendőrség gyanúsítottként.

Buzás-Hábel Géza

Októberben a törvényi tiltás ellenére tartották meg a Pécs Pride felvonulást – amiről itt írtunk részletesen –, úgy, hogy bejelentett tüntetés vonult végig a városon, a vadkárok elleni demonstrációként (az erről szóló táblával a kezében vonult a menet élén Heindl Péter jogász, aktivista), és őt követték a szivárványos menetelők. Buzás-Hábel Gézával, a Diverse Youth Network igazgatójával, és a Pécs Pride egyik szervezőjével pedig külön interjút is készítettünk az esemény előtt, amit ide kattintva lehet elolvasni.

