Hiába tiltották be, a Pécs Pride látványosan dübörgött

belföld
Több ezren vonultak végig a napsütésben Pécsen, hogy a város közepéből a tettyei romokig jussanak. Nagy utat jártunk be, és nem csak kilométerekben és vízszint feletti magasságban. Ilyen volt az V. Pécs Pride.

Fotó: Bankó Gábor/444

Önmagában eljutni a mai napig sem volt egyszerű, a Pécs Pride szervezőinek legalábbis biztosan nem. Szeptember elején a szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva a rendőrség betiltotta az október 4-ére meghirdetett Pécs Pride-ot, a rendőrségi határozatot később a Kúria is jóváhagyta.

Ám míg nyáron Budapesten a Fővárosi Önkormányzat beállt a hasonló utat bejáró rendezvény mögé, és magára vállalta a szervezéssel járó fenyegetettséget, Pécsen a szervezők más utat választottak (aminek okairól Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatója is mesélt a 444-nek).

Az útvonalat például előre nem közölték, illetve azt sem, hogy hova tart majd a menet. Ennek a rendőrségi tiltás mellett az is oka volt, hogy megpróbálják minimalizálni az ellentüntetőkkel való találkozást.

A megoldás itt az lett, hogy bejelentett tüntetés vonult végig a városon, a vadkárok elleni demonstrációként (az erről szóló táblával a kezében vonult a menet élén Heindl Péter jogász, aktivista), és őt követték a szivárványos menetelők.

Fotó: Bankó Gábor/444

belföld Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Buzás-Hábel Géza Pécs Pride Budapest mi hazánk Heindl Péter Diverse Youth Network LMBTQ-közösség Graz
