A Tesla jóváhagyta Elon Musk billió dolláros fizetési csomagját

A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk minden eddiginél nagyobb, akár 1 billió dollárt (335 ezer millárd forint) érő javadalmazási csomagját, amely új rekordot jelent a vállalati világban. A döntést 75 százalékkal támogatták a cég éves közgyűlésén, amit ováció fogadott, írja a BBC. A világ leggazdagabb embere számára megítélt bónusz feltétele, hogy Musk a következő tíz évben jelentősen növelje az elektromosautó-gyártó piaci értékét, és teljesítse a vállalat által meghatározott mérföldköveket.

A Tesla igazgatótanácsa azzal érvelt, hogy Musk távozna a cégtől, ha az ajánlatot nem fogadnák el – márpedig a vállalat szerintük nem engedheti meg magának, hogy elveszítse vezetőjét. A bejelentés után Musk színpadra lépett Austinban, és táncra perdült a közönség skandálása közepette. „Ami most kezdődik, nem pusztán egy új fejezet a Tesla történetében, hanem egy teljesen új könyv” – mondta.

Elon Musk Fotó: JOEL SAGET/AFP

A következő tíz évben Musk akkor juthat a maximális összeghez, ha a Tesla piaci értékét 1,4 billióról 8,5 billió dollárra növeli, és legalább egymillió önvezető robotaxit állít kereskedelmi forgalomba. Musk az autók helyett viszont leginkább az Optimus humanoid robotról beszélt.

Musk jelenleg a Tesla részvényeinek 13 százalékát birtokolja. Egy korábbi, több tízmilliárd dolláros javadalmazási csomagját a delaware-i bíróság érvénytelenítette, miután megállapította, hogy az igazgatótanács tagjai túlságosan közel álltak hozzá. Azóta a Tesla székhelyét Delaware-ből Texasba helyezte át, a bírósági döntés pedig az állami legfelsőbb bíróság előtt van.

A mostani fizetési tervet több nagy intézményi befektető is elutasította, ezért Musk döntően a kisbefektetők támogatására támaszkodott. A szavazáson részt vett testvére, Kimbal Musk is, aki a Tesla igazgatótanácsában ül.