„Árulás!” – tízezren tüntettek Rigában azért hogy Lettország ne lépjen ki az Isztambuli Egyezményből

Tízezren tüntettek csütörtök este Rigában az ellen, hogy Lettország kilépjen az Isztambuli Egyezményből.
A lett parlament (Saeima) október 31-én 56 szavazattal 32 ellenében szavazta meg a kilépést a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményből, az első uniós országként (Magyarország aláírta ugyan az egyezményt, de sosem ratifikálta azt.)
A javaslat beterjesztői szerint az Egyezmény radikális feminista termék, ami a genderideológián alapul, annak ratifikációja pedig szerintük csak politikai marketing volt, és semmi köze az erőszak elleni harchoz.
Edgars Rinkēvičs lett elnök megtagadta a törvényjavaslat aláírását, és visszaküldte azt újratárgyalásra. November 5-én a Saeima egy évvel elhalasztotta Lettország egyezményből való kilépésének kérdését, a döntést a parlament következő ülése hozza meg.
Tüntetés már a javaslat megszavazása előtt is volt, akkor nagyjából ötezren vonultak utcára Rigában. Most kétszer annyian tiltakoztak, és Meduza beszámolója alapján többek közt a következőket skandálták:
A rendőrség tájékoztatása szerint két embert vettek őrizetbe a rigai tüntetésen. Egyikük megsértette a közrendet, és nem tartotta be a rendőrség utasításait, míg a másik megtámadott egy résztvevőt a rendezvényen.
Nem csak Rigában demonstráltak: Liepajában körülbelül 600, Cēsisben 270, Daugavpilsben pedig 50 ember gyűlt össze.
Eddig mindössze egyetlen ország, Törökország lépet ki az egyezményből, még 2021-ben.