Még csak november van, de Szoboszlai már másodszor a hónap játékosa a Liverpool szurkolóinál

Idén repülőrajtot vett Szoboszlai Dominik. A Liverpool futballcsapatának ugyan nem megy úgy, mint tavaly, a bajnokságban például volt egy zsinórban négymeccses vereségsorozatuk, Szoboszlaira viszont nem lehet panasz. Jobbhátvédként és a középpálya különböző területein is kiemelkedően teljesít.

Nem véletlen hát, hogy idén már másodszor szavazták meg a Liverpool szurkolói a hónap játékosának.

Az előző szezonban a február volt a magyar játékosé, az akkor bombaformában, gólerősen játszó Mohamed Salah négyszer lett a hónap legjobbja, most eddig még egyszer sem.

Szoboszlait amúgy 2023-24 augusztusában, vagyis első liverpooli idényének első hónapjában rögtön az év játékosává választották.

A 24 éves, 59-szeres magyar válogatott maga is úgy érzi, hogy élete formájában van, derült ki a klubnak adott nyilatkozatából.

"I'm in probably the best form of my career." ✊



A Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője, Arne Slot szerint Steven Gerrard is büszke lehetne arra a játékra, amit Szoboszlai Dominik kedden a Real Madrid ellen 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen nyújtott.

„Ez a legnagyobb dicséret, amit csak kaphat. Szoboszlai az idény kezdete óta elképesztő teljesítményt nyújt, de a legutóbbi két mérkőzésünk a csapatból és belőle is többet hozott ki. Hogy mitől ilyen jó ebben a szezonban? Egyértelmű a válasz. A játékának rengeteg erőssége van, ezek közül az egyik a labda nélküli munka. Nagyon szeretem azt a teljesítményt, amit labda nélkül beletesz minden meccsbe. Az előző két mérkőzésünkön pedig még a saját szintjét is felül tudta múlni” – reagált a holland szakember a pénteki sajtótájékoztatón arra az újságírói felvetésre, miszerint a magyar válogatott csapatkapitányának Real Madrid ellen nyújtott játékára még a Liverpool korábbi legendája, Steven Gerrard is büszke lehetne, aki Szoboszlaihoz hasonlóan 8-as mezszámban futballozott.

(Via nso.hu, MTI)