Orbán Szijjártót és Lázárt vitte magával az elítélt exelnök fiával megejtett találkozójára

POLITIKA
Ahogy azt tegnap elsőként megírtuk: a hatalmas erőkkel és élén Orbán Viktor miniszterelnökkel Washingtonba vonuló magyar delegáció egy meglepő találkozóval kezdett.

Orbán Viktor maga posztolt arról az X-en, hogy tárgyal az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök, Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval.

Ő ugyan nem pont ezeket az elemeket emelte ki a két Bolsonaro életrajzából, csak úgy fogalmazott:

„Ezekben a nehéz időkben szilárdan a Bolsonarók mellett állunk – barátok és szövetségesek, akik soha nem adják fel. Harcoljatok tovább: a politikai boszorkányüldözéseknek nincs helye a demokráciában, az igazságnak és az igazságosságnak kell győzedelmeskednie!”

A tárgyaláson Orbánon kívül Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vett még részt.

POLITIKA magyar delegáció államellenes bűncselekmények amerikai száműzetés washington politikai boszorkányüldözés orbán viktor jair bolsonaro eduardo bolsonaro
