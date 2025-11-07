Romániába és Thaiföldre teszi át a gyártását Kínából a Makita

Az elektromos szerszámokat gyártó japán Makita, úgy döntött, termelésének jelentős részét Romániába és Thaiföldre helyezi át Kínából – írta meg a Transtelex a Profit nevű romániai gazdasági portál alapján. A lépés hátterében a lap által elemzett adatok szerint a Donald Trump által korábban kirobbantott amerikai–kínai vámháború áll.

A vállalat korábban is gyártott Romániába, 2021-ben pedig megduplázta a brănești-i üzem gyártókapacitását, így évente már akár 12 millió darab szerszámot is elő tud állítani.

A kínai-amerikai vámháború szédítő fordulatokat vett az elmúlt közel egy évben, a két fél október végén egy dél-koreai csúcstalálkozón kötött megállapodást. Jelenleg ott tartunk, hogy Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, miközben a 10 százalékos vámot fönntartja. Cserébe az Egyesült Államok felére csökkenti a fentanilira hivatkozva kivetetett vámokat.