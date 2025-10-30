Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping a kereskedelmi háború felfüggesztéséről

Széles körű kereskedelmi megállapodást köthet Kína és az Egyesült Államok - jelentették be Donald Trump és Hszi Csin-ping dél-koreai csúcstalálkozója után. Az alig másfél órás találkozót követően Trump fantasztikus találkozóról beszélt, ami az első bejelentések szerint megerősítette a hétvégén megkötött keretmegállapodás főbb pontjait: ezek alapján leginkább a kereskedelmi háború kritikus pontjainak felfüggesztéséről lehet beszélni.

Kína - várhatóan egy évre - felfüggeszti a ritkaföldfémek exportjának átfogó állami kontrollját, amit novembertől akartak bevezetni;

az Egyesült Államok a felére csökkenti a fentanilra hivatkozva a kínai termékekre kivetett vámokat;

Kína pedig újraindítja az amerikai szójabab-vásárlást, amit Trump otthon a gazdák számára fontos eredményként tud majd kommunikálni.

A tervezett megállapodás sok részlete még nem ismert, de a mérvadó kommentárok szerint ez, bár átfogó megállapodásról nincs szó, a következő hónapokra felfüggesztheti a két szuperhatalom közötti kereskedelmi háború néhány kritikus pontját, így a nagyrészt kínai ellenőrzés alatt lévő kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférést.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Peking lényegében monopolhelyzetben van a kritikus ásványok feldolgozásában, és az elmúlt hetekben fokozta ellenőrzését a ritkaföldfémek exportja felett: egy átfogó exportellenőrzési rendszert vezettek be az iPhone-októl a hiperszonikus fegyverekig terjedő technológiákban számtalan helyen használt nyersanyagokra - emlékeztet a Financial Times. Ezt az állami engedélyezési rendszert novembertől élesítették volna, a mostani megállapodás azonban válhatóan azt egy évvel elhalasztja.

A csúcstalálkozóra hat hónappal azután került sor, hogy Trump 145 százalékos vámot vetett ki a kínai árukra, Hszi pedig válaszul 125 százalékos vámot tett az amerikai termékekre. Mindkét nagyhatalom egy sor exportkorlátozással is fenyegetett. Bár ezek mindegyike nem fog egy csapásra megoldódni (az a várakozás például, hogy Trump engedményt tehet a chipek exportjával kapcsolatban, és engedélyezheti a legfejlettebb Blackwell Nvidia chipek kivitelét Kínába, a jelek szerint egyelőre nem teljesül), a még aláírásra váró megállapodás így is enyhülés lehet a kereskedelmi világháborúban.

„Azt hiszem, egy nullától tízig terjedő skálán, ahol a 10 a legjobb, azt mondanám, hogy a találkozó egy 12-es volt”

– mondta Trump az Air Force One fedélzetén, miután az elnöki géppel felszállt a dél-koreai Bussanban lévő légibázison tartott csúcstalálkozóról. Az amerikai elnök szerint „elképesztő találkozója” volt a kínai elnökkel: „Csodálatos találkozó volt. Ő egy nagyszerű vezető” – mondja, hozzátéve, hogy Washington és Peking sok mindenben egyetért. Trump azt nyilatkozta, hogy a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés is rendeződött, de részleteket még nem közölt.

Trump azt mondta, hogy áprilisban Kínába akar utazni, és jövőre Hszi Csin-ping is az Egyesült Államokba látogat. A vezetők Ukrajnáról is tárgyaltak, és Trump szerint ezzel kapcsolatban is megállapodtak egy együttműködésről, de erről egyelőre nem ismertek a részletek.