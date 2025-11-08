A Fideszben már hivatkozási alap lett, hogy egy településen mennyien vannak a Tiszától ellopott adatbázisban

„Sukorón 2 hét alatt 10-szer annyi támogató aláírás született a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésén, mint ahányan Otthonunkban a háborúpárti TISZA (immáron nem) titkos listán - állítólag - szerepelnek…!” - népszerűsítette a Facebookon a Fidesz akcióját Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke.

A Magyar Hang által észrevett poszt szerzője, Molnár Krisztián csak úgy tudhatná, hogy Fejér megyében egy-egy településen hányan szerepelnek a Tiszától ellopott adatbázisban, ha az illegálisan megszerzett adatokat valaki legyűjti településre bontva. Nem ez az első eset, hogy használja az ellopott adatokat egy fideszes politikus: Németh Balázs egy tiszás aktivista házához ment el videóval, majd mondta el a Hír TV-ben, hogy az „interneten keringő” lista alapján pontosan tudja, hogy „Észak-Pesten kik vannak, melyik választók vannak benne ebben a 200 ezerben. És én ma ott voltam az egyik olyan háznál, ahol pontosan tudom, hogy melyik emelten, melyik ajtón lakik egy tiszás aktivista”.

Fideszes újságok is elkezdtek listázni, az ügy a Kúria bíráiig is elért, sőt, valaki már kereshető módon térképre is tette a listán lépőket. Utóbbit a Magyar Nemzet már úgy írta meg, hogy Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában.