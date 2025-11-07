Nyíltan hergel a Magyar Nemzet a tiszások ellen, akiknek ellopták az adataikat

Miközben Orbán Viktor a propaganda számos képviselője társaságában várta, hogy Donald Trump amerikai elnök fogadja a Fehér Házban, valaki térképre vitte a Tisza Világ appból ellopott 200 ezer nevet, amit névre és lakcímre is kereshetővé tett.

Minderről az Index számolt be péntek délután fél 4 körül azzal, hogy erre „rábukkant a szerkesztőségük”. Az Index ugyan pontosan és viszonylag részletesen leírta, hogyan működik a térkép, de a cikkbe beleírták azt is, hogy ez veszélyes az érintettekre nézve, mert

lehet őket zaklatni és célzottan megfélemlíteni,

hátrány érheti őket a munkahelyükön vagy céges partereiknél,

de akár fizikai atrocitás is előfordulhat.

Arról már nem is beszélve, hogy a szabad politikai véleménynyilvánítást is veszélyeztetheti egy ilyen kereshető lista. Azért megkérték az olvasóikat, hogy ne próbálják megkeresni a térképet, amit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság csütörtöki közleménye miatt (ami szerint jogszerűtlen a listázás) nem linkeltek, vagy ha volt is ilyen, késő estére eltűntek a hivatkozások.

Fotó: Index

Ennél jóval tovább ment az Indexet szemléző Magyar Nemzet, amely címlapon hergel a tiszások ellen, hiszen a cikket azzal a címmel rakták ki, hogy Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában

Fotó: Magyar Nemzet

A cikkbe belekattintva pedig lényegében fel is hívják az olvasóikat a böngészgetésre.

Fotó: Magyar Nemzet

A lapban ezután arról írnak, hogy „most minden tiszás a saját bőrén tapasztalhatja, hogy mit is jelent valójában a Tisza adatbotránya”, és „mostantól bárki megtudhatja, hogy hol él az a mintegy 200 ezer ember, akinek az adatai nyilvánosságra kerültek Magyar Péterék felelőtlen hozzáállása miatt.”

Ugyan a késő este elérhető cikkverzióban ők is megjegyzik, hogy a NAIH miatt nem linkelhetik a térképet (mint olvasónk felhívta rá a figyelmet, az eredeti verzióban ezt megtették), de bőséggel adnak hozzá leírást, kékkel kiemelve, hogy külön rá lehet keresni a nevekre. Még az Indexet szemléző Origo is visszafogottabb volt ennél.

A történtek után Magyar Péter, a Tisza elnöke rendkívüli bejelentést tett, arról beszélt, hogy politikailag motivált bűncselekmény történt, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés, és a többi között felszólította a belügyminisztert, hogy indítson nyomozást.