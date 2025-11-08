A ZTE kitiltott két szurkolót, miután már kirúgta a szurkolót verő kosarast

A ZTE kosárlabdacsapata még múlt pénteken kikapott a Kaposvár ellen, Jericole Hellems amerikai légiós pedig nem viselte jól a szurkolók kritikáját, és megütötte egyiküket. A játékos szerződését a klub azonnali hatállyal felbontotta.

Az ügynek azonban itt még nem volt vége, mert a klub szombati közleményéből kiderült, hogy – mint azt a rendelkezésre álló felvételek alapján megállapították – az eseményeket néhány néző viselkedése is eredményezte. Ennek nyomán a ZTE KK Kft. két szurkolót két évre eltiltott a csapat mérkőzéseinek látogatásától, további két szurkoló pedig figyelmeztetésben részesült.

Soha nem könnyű egyetlen szurkolót is elveszíteni, de a döntés meghozatalában figyelembe kellett vennünk, hogy klubunk számára fontos, hogy minden mérkőzésre kilátogató néző biztonságban érezze magát a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. Ezért azt is elvárjuk, hogy mindenki betartsa a sportrendezvények látogatásának rendjét, a csarnok rendszabályait

– írta a klub közleménye. (via MTI)