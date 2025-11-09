Jámbor András szerint kamu tiszással kampányol a Fidesz Józsefvárosban

Jámbor András országgyűlési képviselő osztott meg egy videót arról, ahogy egy sötét ruhás, kapucnis férfi hamis szórólapokat helyez el az autók szélvédőjén Józsefvárosban. A politikus állítása szerint a férfi pont az ő aktivistájuktól kért segítséget.

„Eljött a pillanat, amikor a Fidesz annyira kétségbeesett, hogy már Magyar Péterrel kampányol! Persze ez a szórólap kamu. Magyar Péter nem támogatja a fideszes kamujelöltet!” – írja Jámbor András a videó mellé.

Jámbor szerint egyik képviselőjük megkérdezte ugyan a férfitől, hogy kinek a megbízásából dolgozik, de nem válaszolt.

Fotó: Jámbor András/Facebook

A szórólap Tóth Erzsébetet népszerűsíti, aki papíron független képviselőként indul a november 9-i időközi választáson a Losonczinegyedben. Tóth a tavalyi önkormányzati választáson is indult, de akkor még a Magyar Szolidaritási Mozgalom színeiben.

Ezúttal Tóth azzal kampányol, hogy

„Se Fideszt, se Pikót! Elég volt a Fidesz és a Pikó-féle óbaloldal közös pusztításából! Elég volt a múlt politikájából!”

A 41 éves jelölt azt írja magáról a bemutatkozásában, hogy kommunikáció- és médiaszakértő, egészségkommunikációs szakmai tanácsadó, és azért indul el a választáson, hogy friss levegőt vigyen a józsefvárosi politikába. Legfontosabb céljai közé tartozik a teljesen ingyenes parkolás visszaállítása a helyi lakosoknak, társasházak és a panelházak tényleges támogatása, rendszeresebb takarítás és locsolás bevezetése az utcákon és parkokban, a befalazott lakások felújítása és bérbeadása pályázati úton, valamint a közterületek rendszeres ellenőrzése, civil szomszédsági őrség felállítása.

Azért kellett most időközi választást kiírni, mert a Pikó András ellenzéki polgármester támogatásával újrainduló Horváth Alexander júliusban lemondott a mandátumáról, miután előkerült egy videó, ami miatt droggyanúba keveredett. Októberben a rendőrség több órás házkutatást is tartott nála. A józsefvárosi helyzetről ebben a cikkben írtunk részletesen.