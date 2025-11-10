A Budakeszi Vadaspark kiakadt azon, hogy egyes látogatók csokis kekszet adnak a vadállatoknak

„Itt vagyunk 2025-ben. Miért van az, hogy még mindig csokis kekszet kell kiszednünk a hollónk csőréből? Miért van az, hogy zoocsemegét tömnek a rókába – pedig az ragadozó, és az ilyen takarmány akár halálos bélelzáródást is okozhat neki?” – írja a Facebookon a Budakeszi Vadaspark, aminek a dolgozói felháborodtak azon, hogy a látogatók nem megfelelő élelemmel etetik a vadaspark állatait, és nem tartják be a szabályokat.

A vadaspark azt írja, az emberi élelem nem állatoknak való, és bár kapható náluk ún. zoocsemege, amivel kijelölt állatokat lehet etetni, de egészségügyi okokból azokkal sem mindegyiket.

Azt írják:

„Nem, a csokis keksz, a chips, a kenyér, a rágcsálnivaló nem »kedvesség«. Aki csokis keksszel etet egy állatot, tudna együtt élni azzal, ha emiatt elpusztulna az állat?”

Arról is írnak, hogy a kordonok, a figyelmeztetések és a szabályok az állatokért és az emberekért vannak, és ha nem lehet etetni egy bizonyos állatot, annak konkrét oka van, a vadállatokat pedig jobb nem házi kedvencként kezelni, és attól még, hogy egy gondozó kézből etethet egy állatot, még nem feltétlenül teheti meg a látogató is. „Ha mindenki józan ésszel, tisztelettel viszonyulna az állatokhoz, nem kellene kordon, tábla, vagy figyelmeztetés. De sajnos még 2025-ben is szükség van rájuk” – írják.

Azt is írják, hogy ha a gondozók tisztelettel szólnak valakire, hogy ne nyúljon be az állatokhoz, vagy ne etesse őket, „gyakran emberhez nem méltó módon” szólnak vissza nekik. A bejegyzést így zárják: „Nem lenne sokkal élvezhetőbb egy állatkert egy ideális világban, ahol nem kellene nekünk attól félni folyamatosan, hogy lehet elpusztul egy állatunk a felelőtlenség miatt, vagy hogy egy látogató megsérül, mert fittyet hány az óvintézkedésekre? Ahol nem kellenének kordonok és közel testközelből, biztonságos távolságból lehetne szemlélni az állatokat, mert nem kell attól tartani, hogy valaki benyúl és emiatt várfalakat húzni mindenhova?”

Pár napja a Fővárosi Állat- és Növénykert jelentette be, hogy feljelentést tesznek, miután valaki egy frizbit dobott a vadkutyák ketrecébe, szeptemberben pedig az oroszlánkifutóba dobtak frizbit. (via Telex)