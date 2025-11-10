Az amerikai legfelsőbb bíróság nem törölte el az azonos neműek házasságához való jogot

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elutasította Kentucky egyik volt megyei tisztviselőjének kérelmét, ami a 2015-ös, az azonos neműek házasságát országosan legalizáló, mérföldkőnek számító döntés megsemmisítését célozta. 3,5 évig tartották magukat távol az ellentmondásos ügytől azután, hogy a konzervatív többségük visszavonta az abortuszhoz való jogot.

A 6–3 arányú konzervatív többséggel rendelkező bíróság elutasította Kim Davis, a Rowan megyei egykori anyakönyvvezető fellebbezését. Davist egy meleg pár perelte be, miután a 2015-ös döntés után – amely alkotmányos jogként ismerte el az azonos neműek házasságát – megtagadta bármilyen házassági engedély kiadását. Davis azt állította, az azonos neműek házassága ütközik apostoli keresztény vallási meggyőződésével.

Davis fellebbezett, miután az alsóbb fokú bíróságok elutasították azt az állítását, hogy az amerikai alkotmány első kiegészítése szerinti vallásszabadság megóvja őt a felelősségre vonástól az ügyben. Davist több mint 360 000 dollár kártérítés és perköltség megfizetésére kötelezték, amiért megsértette az azonos nemű pár házassághoz való jogát.

A 2015-ös Obergefell kontra Hodges ügyben hozott döntés történelmi győzelmet jelentett az Egyesült Államokban az LMBT-jogok számára. A bíróság kimondta, hogy az alkotmány tisztességes eljárást és a törvény előtti egyenlő védelmet garantáló rendelkezései alapján az államok nem tilthatják meg az azonos neműek házasságát.

„A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálat megtagadása megerősíti azt, amit már eddig is tudtunk: az azonos nemű párokat alkotmányos jog illeti meg a házasságra, és Kim Davis azzal, hogy megtagadta a házassági engedélyek kiadását az Obergefell-döntéssel dacolva, nyilvánvalóan megsértette ezt a jogot” – mondta William Powell, a felperesek jogi képviselője. „Ez győzelem minden azonos nemű pár számára, akik a házassághoz való jog köré építették családjukat és életüket” – tette hozzá Powell.

Mat Staver, a Davis képviseletét ellátó konzervatív keresztény jogi csoport, a Liberty Counsel alapítója a friss döntést – ami elutasította az ügy befogadását – lesújtónak nevezte, és megfogadta, hogy tovább fog harcolni az Obergefell-precedens megdöntéséért. „Folytatjuk a munkát, hogy ismét a Legfelsőbb Bíróság elé vigyünk egy ügyet az Obergefell megsemmisítésére” – mondta Staver. „Az Obergefell-döntést meg fogják semmisíteni, mert nincs alkotmányos alapja. A bírák ezt tudják, és foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel” – mondta.

Konzervatív többség

Az Obergefell-döntés 5–4 arányban született, a jelenleg már nyugdíjazott konzervatív Anthony Kennedy bíró négy liberális bíróval együtt szavazott. Kennedy a döntés indokolásában azt írta, a házasságot kötni szándékozó meleg emberek reménye „nem az, hogy magányra legyenek ítélve, kizárva a civilizáció egyik legrégebbi intézményéből. Egyenlő méltóságot kérnek a törvény szemében. Az Alkotmány megadja nekik ezt a jogot.” Az Obergefell-precedens megsemmisítése ismét lehetővé tenné az államoknak, hogy törvényeket hozzanak az azonos neműek házassága ellen.

A döntéssel szemben négy konzervatív bíró írt különvéleményt, akik közül három (Clarence Thomas, John Roberts és Samuel Alito) most is a testület tagja. A konzervatív blokkhoz tartozik az a három bíró is, akit Donald Trump az első hivatali ciklusa alatt nevezett ki. A Trump-kormányzat nem foglalt állást a Davis-ügyben, amíg a Legfelsőbb Bíróság mérlegelte, hogy napirendre vegye-e az ügyet.

Az amerikai legfelsőbb bíróság épülete 2020. november 4-én. Fotó: Al Drago/AFP

A bíróság ideológiai összetétele ma már más, mint egy évtizeddel ezelőtt, így több kérdésben konzervatívabbá vált. 2022-ben a bíróság megsemmisítette az 1973-as Roe kontra Wade mérföldkőnek számító döntését, ami elismerte a nők alkotmányos jogát az abortuszhoz, és országosan legalizálta az eljárást. A 2022-es döntés reményt adott sok, az Obergefell-döntést ellenző konzervatívnak és republikánusnak, hogy a bíróság a jövőben talán megfontolja az azonos neműek házasságát elismerő döntés visszavonását is.

Engedély és börtön

Davis – aki választott tisztségviselő – az Obergefell-döntés után megtagadta a házassági engedélyek kiadását a megyéjében. Emellett hat napot töltött börtönben a bíróság megsértése miatt, mivel nem tett eleget a házassági engedélyek kiadására kötelező bírói utasításnak.

Davis fellebbezése egy polgárjogi perben született, amit David Ermold és David Moore indítottak amiatt, hogy megsértette az Obergefell-döntés által is elismert, alkotmányos házasságkötési jogukat. A két férfi Davis börtönbüntetése alatt kapott házassági engedélyt a megyétől.

David Bunning amerikai kerületi bíró 2022-ben elutasította Davis állítását, miszerint nem vonható felelősségre, mert egy azonos nemű párnak kiadott házassági engedély sértené az alkotmány által védett vallási meggyőződését. „Davis nem használhatja fel saját alkotmányos jogait pajzsként arra, hogy megsértse mások alkotmányos jogait, miközben választott tisztségviselőként látja el feladatait” – írta Bunning.

Az esküdtszék 2023-ban 100 000 dollár kártérítést ítélt meg a felpereseknek, Bunning pedig később további több mint 260 000 dollár ügyvédi díj és költség megfizetésére kötelezte Davist.

A cincinnati 6. szövetségi fellebbviteli bíróság szintén Davis ellen döntött, és márciusban úgy foglalt állást, hogy a Legfelsőbb Bíróság precedense szerint az első alkotmánykiegészítés csak a magatartásra vonatkozik, nem pedig a hivatali kötelezettségeiket ellátó tisztségviselők cselekedeteire.

Ami Davis azon érvét illeti, hogy az Obergefell-döntést meg kellene semmisíteni, a 6. körzeti bíróság megállapította, hogy ezt az érvet már az ügy elején elengedte.

A Legfelsőbb Bíróság 2020-ban már visszautasította Davis egy korábbi fellebbezését a jogvita korábbi szakaszában. Az ehhez fűzött különvéleményben Thomas és Alito azt írta, az azonos neműek házasságát elismerő döntés továbbra is „pusztító következményekkel” jár a vallásszabadságra nézve. (Reuters)