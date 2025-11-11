A magyar törvényeket is sértheti Orbánék megállapodása a pénzügyi védőpajzsról a Tisza gazdasági szakértője szerint

Orbán Viktor hétvégén közölte, Nagy Márton pedig hétfőn egy háttérbeszélgetésen erősítette meg, hogy valóban tárgyaltak Washingtonban egy swapline-ról, vagyis egy devizaswap-keret felállításáról. Bár a magyar fél részéről ezt a Magyar Nemzeti Bank köti meg, a jegybank képviselője nem volt jelen ezen a tárgyaláson.

Kármán András, a Tisza gazdasági szakpolitikusa szerint ez probléma, hiszen az MNB-nek a jegybank törvényben meghatározott feladatai végrehajtása tekintetében függetlennek kell lennie.

Vagyis az MNB nem kérhet és nem fogadhat el utasítást a kormánytól vagy politikai párttól. Ezt egyébként az Európai Unió Alapszerződése is előírja, írja Facebook-oldalán.

Kármán szerint egy devizaswap-keret a jegybank egyik fontos feladatához, az árfolyampolitikához szükséges, így

„arról a jegybank feje fölött megállapodni, sőt nélküle a technikai részleteket is leegyeztetni, nagyon is a jegybanki függetlenség megsértésének tűnik”.

A Tisza politikusa szerint a „jegybanki függetlenség semmibevétele lehet, hogy Argentína esetében, aki pár héttel ezelőtt hasonló megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, teljesen elfogadott eljárás lenne, de itt Európában ez nem az.”

