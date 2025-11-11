A rendőrség hivatalból nyomoz a tiszás adatok ellopásának ügyében

bűnügy
Magyar Péter és Radnai Márk szeptemberben bemutatja a Tisza Világ appot.
Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrség az alábbi közleményt adta ki a tiszás adatbázisok kiszivárogtatásával kapcsolatban:

„A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2025. november 4-én hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt. A nyomozás elrendelésére a Tisza Párt »Tisza Világ« elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt került sor. Az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljeskörű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik.

Az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást.

A folyamatban lévő eljárásokra tekintettel a rendőrség a fenti ügyekről további információkat jelenleg nem közöl.”

bűnügy rendőrség app nyomozás készenléti rendőrség magyar péter Tisza Párt Tisza Világ adatlopás tisza világ app adatszivárgás adatbázis
