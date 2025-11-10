Több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Nem csak a Tisza Világ appot letöltők adatai szerepelnek abban a 200 ezres adatbázisban, amely több mint egy hete került ki illegálisan a netre.
  • Több érintettel beszéltünk, volt, akinek az a címe is nyilvánossá vált, ahová egy karkötőt rendelt a tiszás webshopból.
  • A pártvezetéshez közel álló források szerint a propagandában megjelent listát ellopták a párttól, vagyis nem IT-s feltörésről van szó.
  • Volt, aki megerősítette, hogy az adatok több forrásból származnak, de így, egyben is léteznek a párt tárhelyein.

Noha Magyar Péter pártelnök múlt hétfőn a Tisza Világ applikációt ért támadásról beszélt a 200 ezer embert ért adatlopás/adatszivárgás után, az érintettekkel beszélve kiderült, olyanok adata is kikerült, akik le sem töltötték az appot, vagy olyan adatuk lett nyilvános, amit az appban nem adtak meg. Miután ez többekkel előfordult, a furcsának tűnő lista miatt elkezdtek terjedni az olyan konteók, hogy a tiszás adatokat hivatalos, állami adatbázissal párosították össze, így hozva létre az adatbázist.

Ez nem igazolható: tudunk olyanról, aki az appot nem töltötte le, de a Nemzet hangja szavazásra regisztrált, vagy/és valamelyik Tisza sziget létrehozásakor adta meg az adatait a Tisza Pártnak, illetve a 2024-es választásra jelentkezett szavazatszámlálónak. Vagyis app nélkül is megvoltak a pártnál az adatai. Megnéztünk több tiszás adatkezelési tájékoztatót is, aszerint visszavonásig kezelhetik az adatokat.

Beszéltünk olyannal is, aki hosszas gondolkodás után rájött, hogy a listázós térképen szereplő címét, ahol évek óta nem él, a tiszás webshopban adta meg régebben, amikor rendelt egy karkötőt.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA Nemzet Hangja fidesz tisza webshop magyar péter Tisza Párt adatlopás tisza világ app adatszivárgás adatbázis
Kapcsolódó cikkek

Újabb tiszás adatszivárgásról ír a Magyar Nemzet

Kétszázezer Tisza-szimpatizáns adatait tartalmazhatja az adatbázis. Magyar Péter tájékoztatást ígér a szerinte orosz hátterű hackertámadásról.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Magyar Péter: „A rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”

A legújabb országjárásán Csákberényben Magyar hosszan beszélt a tiszás adatlopásról, és számon kérte Orbán Viktor Mihály adatvédelmi szakértőt (vagyis a miniszterelnököt), hogy hol volt, mikor az orosz hekkerek feltörték a külügy szervereit vagy a Krétát.

Windisch Judit
POLITIKA

Különös tiszás adatszivárgásból építi a Fidesz az újabb ukránozós kampányát

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.

Keller-Alánt Ákos, Windisch Judit
POLITIKA

A Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat

A párt alelnöke gyanúja szerint a személy az orbáni titkosszolgálat beépített embere lehetett.

Fődi Kitti
POLITIKA

A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.

Windisch Judit
POLITIKA