A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat

„Ez az adatlopás és illegális adatközlés folytatólagos” – írta megkeresésünkre a Tisza Párt sajtóosztálya. A hétvégén a Magyar Nemzet írt arról, hogy 200 ezer ember adata került nyilvánosságra, és szerintük több jel is arra utal, hogy a Tisza Világ appból kerültek ki az adatok. Szerdán a lap lehozott egy olyan signalos beszélgetést is, amiben állításuk szerint a párt egyik vezető informatikusa, Rosta Bendegúz arról írt, a 200 ezer adat még október 5-én került ki. Akkortájt jelent meg a csaknem 20 ezer adatot tartalmazó lista, aminek egy része biztosan a Tisza szimpatizánsokhoz köthető.
A Tisza Pártnál rákérdeztünk, hogy a szakértők meg tudják-e állapítani, mikor szerezhették meg ezeket az adatokat, előfordulhat-e, hogy már október 5-én megtörtént, és megerősítik-e a Magyar Nemzetben lehozott beszélgetés hitelességét, mire leírták a cikk elején már idézett mondatot, majd azzal folytatták, hogy „a jelenleg keringő anyag egy nyilvánvalóan illegálisan megszerzett adatbázis részleteinek tűnik. A megszerzett adatok tartalmát, számát nem kívánjuk részletezni, mert már maga a nyilvánosságra hozatal is bűncselekmény.”
Úgy látják, hogy az adatlopás egyértelműen a Tisza közösségének megfélemlítése miatt történt, „a propaganda pedig mindig képes hamis, manipulatív információkat közölni. A néven nevezett úr például nem a Tisza informatikusa. A párt sok ezer önkéntese közül egy.”
Arra a kérdésünkre, hogy látták-e a netre kikerült adatbázist – ami már nem elérhető -, és meg tudták-e állapítani, azon mennyi valós adat szerepel, megismételték az arról szóló válaszukat, hogy a megszerzett adatok tartalmát nem akarják részletezni. Miután viszont több közszereplő, illetve civil nyilatkozott arról, hogy úgy szerepelnek a listán, hogy nem is töltötték le az appot, ezért részben biztosan manipulált a lista.
Az októberi adatszivárgás után belső vizsgálat indult a pártban, ami még folyamatban van. Ezt „a mostani üggyel folytatólagosan kezeljük, így további vizsgálatra van szükség.”
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
