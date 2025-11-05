A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ez az adatlopás és illegális adatközlés folytatólagos” – írta megkeresésünkre a Tisza Párt sajtóosztálya. A hétvégén a Magyar Nemzet írt arról, hogy 200 ezer ember adata került nyilvánosságra, és szerintük több jel is arra utal, hogy a Tisza Világ appból kerültek ki az adatok. Szerdán a lap lehozott egy olyan signalos beszélgetést is, amiben állításuk szerint a párt egyik vezető informatikusa, Rosta Bendegúz arról írt, a 200 ezer adat még október 5-én került ki. Akkortájt jelent meg a csaknem 20 ezer adatot tartalmazó lista, aminek egy része biztosan a Tisza szimpatizánsokhoz köthető.

A Tisza Pártnál rákérdeztünk, hogy a szakértők meg tudják-e állapítani, mikor szerezhették meg ezeket az adatokat, előfordulhat-e, hogy már október 5-én megtörtént, és megerősítik-e a Magyar Nemzetben lehozott beszélgetés hitelességét, mire leírták a cikk elején már idézett mondatot, majd azzal folytatták, hogy „a jelenleg keringő anyag egy nyilvánvalóan illegálisan megszerzett adatbázis részleteinek tűnik. A megszerzett adatok tartalmát, számát nem kívánjuk részletezni, mert már maga a nyilvánosságra hozatal is bűncselekmény.”

Úgy látják, hogy az adatlopás egyértelműen a Tisza közösségének megfélemlítése miatt történt, „a propaganda pedig mindig képes hamis, manipulatív információkat közölni. A néven nevezett úr például nem a Tisza informatikusa. A párt sok ezer önkéntese közül egy.”

Arra a kérdésünkre, hogy látták-e a netre kikerült adatbázist – ami már nem elérhető -, és meg tudták-e állapítani, azon mennyi valós adat szerepel, megismételték az arról szóló válaszukat, hogy a megszerzett adatok tartalmát nem akarják részletezni. Miután viszont több közszereplő, illetve civil nyilatkozott arról, hogy úgy szerepelnek a listán, hogy nem is töltötték le az appot, ezért részben biztosan manipulált a lista.

Az októberi adatszivárgás után belső vizsgálat indult a pártban, ami még folyamatban van. Ezt „a mostani üggyel folytatólagosan kezeljük, így további vizsgálatra van szükség.”