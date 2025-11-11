Eltűnt két katonai eszköz a honvédségi film forgatásán, a rendőrség tavaly óta nyomoz

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata megerősítette a Telex kérdésére, hogy eltűnt két katonai eszköz a Sárkányok Kabul felett című akciófilm tavaly őszi forgatásán. A lap úgy tudja, hogy már a forgatáson is rendőrök jelentek meg, a rendőrség pedig most elárulta, hogy „az esettel kapcsolatban a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást”.

A Honvédelmi Minisztérium által támogatott játékfilm alapjául valós események, a NATO-erők 2021-es evakuációja szolgálnak alapul. Ez az előzetese:

A film producere Lajos Tamás, aki a jelenlegi filmtámogatási rendszer egyik legsikeresebb arca. A kormány pedig egyedi kormányhatározattal 1,067 milliárd, a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága 1,7 milliárd, az MTVA pedig 1,3 milliárd forinttal támogatta az alkotást, ami a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szakmai közreműködésével készült.

Szakmai közreműködő volt benne például Pálinkás Szilveszter százados, a Honvédség toborzókampányának arca, aki augusztus végén sikertelenül próbált leszerelni. Pálinkás a Sárkányok Kabul felett című filmben is feltűnik. Néhány hónapja azt mondta: „Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam.”

Pálinkás Szilveszter

A Telex úgy tudja, a forgatáson több katonai eszközt és helyszínt is igénybe vettek: egyes jeleneteket a kecskeméti katonai repülőtéren és a honvédség újdörögdi bázisán (MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság) vették fel. Utóbbi helyszínről tűntek el tavaly ősszel azok a haditechnikai eszközök, amelyeket információik szerint szolgálaton kívül fegyverszobában, katonai páncélszekrényben kell tartani.