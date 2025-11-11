Eltűnt két katonai eszköz a honvédségi film forgatásán, a rendőrség tavaly óta nyomoz

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata megerősítette a Telex kérdésére, hogy eltűnt két katonai eszköz a Sárkányok Kabul felett című akciófilm tavaly őszi forgatásán. A lap úgy tudja, hogy már a forgatáson is rendőrök jelentek meg, a rendőrség pedig most elárulta, hogy „az esettel kapcsolatban a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást”.

A Honvédelmi Minisztérium által támogatott játékfilm alapjául valós események, a NATO-erők 2021-es evakuációja szolgálnak alapul. Ez az előzetese:

Forrás

A film producere Lajos Tamás, aki a jelenlegi filmtámogatási rendszer egyik legsikeresebb arca. A kormány pedig egyedi kormányhatározattal 1,067 milliárd, a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága 1,7 milliárd, az MTVA pedig 1,3 milliárd forinttal támogatta az alkotást, ami a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szakmai közreműködésével készült.

Szakmai közreműködő volt benne például Pálinkás Szilveszter százados, a Honvédség toborzókampányának arca, aki augusztus végén sikertelenül próbált leszerelni. Pálinkás a Sárkányok Kabul felett című filmben is feltűnik. Néhány hónapja azt mondta: „Azért nyújtottam be a leszerelési kérelmet, mert nem értettem egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével. Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam.”

Pálinkás Szilveszter

A Telex úgy tudja, a forgatáson több katonai eszközt és helyszínt is igénybe vettek: egyes jeleneteket a kecskeméti katonai repülőtéren és a honvédség újdörögdi bázisán (MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság) vették fel. Utóbbi helyszínről tűntek el tavaly ősszel azok a haditechnikai eszközök, amelyeket információik szerint szolgálaton kívül fegyverszobában, katonai páncélszekrényben kell tartani.

belföld magyar honvédség Sárkányok Kabul felett nato nemzeti filmintézet mtva MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér pálinkás szilveszter kecskeméti katonai repülőtér eltűnt lajos tamás telex honvédelmi minisztérium haditechnika
Kapcsolódó cikkek

Leszerelne a honvédségi toborzókampány arca, mert elégedetlen a minisztériumi vezetéssel, de nem engedik neki

„Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam.”

Szily László
ÉLET