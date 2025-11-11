Beragadt az infláció 4,3 százalékon, a durva gázáremelkedés októberben is folytatódott

Idén októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, szeptemberhez képest nem változtak, közölte a KSH kedden. A nyugdíjasok inflációja szintén 4,3 százalékos volt, az élelmiszerinfláció nagyot esett, és csak 3,9 százalékos volt. A rövid távon nagy árváltozásokat produkáló elemeket kizáró, tehát az áremelkedés trendszerűségét mutató maginfláció viszont az előző havi 3,9 százalékról 4,2 százalékra nőtt.

A KSH jelentése szerint az élelmiszerek árának, 3,9 százalékos emelkedésén belül a tojás ára 20,2, a csokoládé, kakaó ára 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8 százalékkal mérséklődött.

Az élelmiszerek áremelkedése ezzel több mint egyéves mélypontra süllyedt. Legutóbb 2024 szeptemberében nőttek a mostaninál is kisebb mértékben az élelmiszerárak.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, a szolgáltatások 6,7 százalékkal drágultak. Ez utóbbin belül az üdülések 13,2 százalékkal kerültek többe, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek ára 22,2, a szobabútoroké 4,4, a fűtő- és főzőberendezéseké 2,9, az új személyautóké 2 százalékkal nőtt. A gyógyszeres és gyógyáruk 5,9 százalékkal drágultak.

A járműüzemanyagok ára 2,2 százalékkal mérséklődött,az energiaárak dinamikus növekedése viszont folytatódott. A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

Havi alapon nem változtak a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal csökkent szeptemberhez képest, a háztartási energia ára nem változott, de ezen a termékcsoporton belül a vezetékes gáz ára 0,1 százalékkal nőtt. A ruházkodási cikkek ára 2,3 százalékkal nőtt, a szolgáltatások ára 0,1 százalékkal csökkent, ugyanennyivel lettek olcsóbb a gyógyszerek, míg a tankolás 1,1 százalékkal került kevesebbe.