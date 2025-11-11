Oscar Isaac azt mondja, csak akkor tér vissza a Star Warsba, ha a Disney „nem enged a fasizmusnak”

Oscar Isaac a a GQ magazinnak adott interjújában arról beszélt, hogy „nem igazán nyitott arra, hogy a Disneyvel dolgozzon”, miután Jimmy Kimmelt felfüggesztették. A Star Wars színésze szerint csak akkor fontolná meg, hogy ismét együttműködjön a vállalattal, ha az „nem engedne a fasizmusnak”.

Isaac az X-szárnyú pilótát, Poe Dameront alakította a 2015 és 2019 között bemutatott három filmben és most megkérdezték tőle, hogy vállalna-e új forgatásokat. „Nyitott lennék rá, bár mostanában nem igazán akarok a Disneyvel dolgozni. De ha kitalálnák, hogyan ne engedjenek a fasizmusnak, az nagyszerű lenne… Ha ez megtörténik, akkor persze, nyitott lennék egy beszélgetésre egy messzi-messzi galaxisról. Vagy bármilyen más dologról” – mondta válaszul. A GQ megjegyezte, hogy az interjút két nappal Kimmel felfüggesztése után és négy nappal a visszatérése előtt (szeptember 23-án) készítették.

Kimmel késő esti műsorát szeptemberben az ABC és a Disney felfüggesztette, miután bírálta a Trump-kormány reakcióját Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban, többek között azzal a megjegyzéssel: „A MAGA-banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a srácot, aki megölte Charlie Kirket, mintha nem közülük való lenne.” Az adás után Brendan Carr, a Trump-párti Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) elnöke ezután azzal fenyegette meg a Disneyt és a műsort sugárzó helyi csatornákat, hogy bevonhatják az engedélyüket, és egy konzervatív podcastban azt mondta: „Megoldhatjuk ezt könnyen is, vagy nehezen.”

Amikor aztán felfüggesztették Kimmelt, Trump azt mondta, „nagyszerű hír ez Amerikának”. Visszahelyezésekor pedig az elnök a közösségi médiában azt írta: „El sem hiszem, hogy az ABC visszaadta Jimmy Kimmelnek az állását”, majd „egy igazi lúzergárdának” nevezte a hálózatot.

Isaac azon számos színész és közéleti szereplő egyike, akik bírálták a Disneyt — amely az ABC tulajdonosa — a döntés miatt. Több sztár és alkotó, köztük Pedro Pascal, Mark Ruffalo és Olivia Rodrigo, nyilvánosan kiállt Kimmel mellett, és elítélte a felfüggesztését. Tatiana Maslany, a Marvel Moziverzum She-Hulkja arra buzdította követőit, hogy mondják le Disney-tulajdonú szolgáltatásaikat, például a Disney+-t, a Hulut és az ESPN-t, míg Damon Lindelof, a Lost című ABC-sorozat alkotója kijelentette, hogy nem dolgozik újra a Disney+-szal, hacsak Kimmelt nem helyezik vissza a képernyőre. A beszámolók szerint a Disney+ és a Hulu előfizetéseket lemondók aránya megduplázódott Kimmel felfüggesztése után.

Carr decemberben tanúskodik majd a szenátus kereskedelmi bizottsága előtt arról, gyakorolt-e nyomást a műsorszolgáltatókra Kimmel levételének ügyében. A bizottság elnöke, Ted Cruz szenátor korábban Carr megjegyzéseit „piszkosul veszélyesnek” nevezte.

