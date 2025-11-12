A britek leállították a hírszerzési információk megosztását az USA-val a drogszállító hajók elleni támadások miatt

Az Egyesült Királyság már nem oszt meg hírszerzési információkat az Egyesült Államokkal a Karib-térségben tevékenykedő állítólagos drogszállító hajókról, mert nem akar közreműködni az amerikai hadsereg csapásaiban, és jogszerűtlennek tartja azokat – írja a CNN.

Az elmúlt években a britek – akik több karibi területet is ellenőriznek, és ott hírszerzési eszközöket állomásoztatnak – rendszeresen segítették az amerikai hatóságokat a gyanús hajók felkutatásában és feltartóztatásában. Az így szerzett információk alapján az amerikai parti őrség megállíthatta, átkutathatta és lefoglalhatta ezeket, a legénységet pedig őrizetbe vette. A hírszerzési adatokat jellemzően a floridai székhelyű Joint Interagency Task Force South kapta meg, amely több partnerország képviselőiből áll, és feladata az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

Nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok szeptemberben halálos csapásokat mért a gyanús hajókra, Londonban attól tartottak, hogy Washington a brit hírszerzési információkat is felhasználja a célpontok kiválasztásához. A brit tisztviselők szerint az amerikai katonai akciók – amik eddig 76 ember halálát okozták – sértik a nemzetközi jogot. A hírszerzési együttműködést ezért több mint egy hónapja felfüggesztették. A kábítószer-csempészet elleni küzdelmet korábban a civil bűnüldöző szervek és a parti őrség vezették. A kartelltagokat és csempészeket bűnözőként kezelték, akiket megilletett a jogi eljárás. Ez a gyakorlat a briteknek is elfogadható volt.

A Trump-kormányzat viszont azt állítja, hogy a hadsereg jogosan támadhatja a gyanúsított csempészeket, mivel közvetlen veszélyt jelentenek az amerikaiakra, és „ellenséges harcosnak” minősülnek, akik „fegyveres konfliktusban állnak az Egyesült Államokkal”. A Igazságügyi Minisztérium jogi tanácsadó hivatala egy máig titkosított véleményben megerősítette ezt az érvelést. A Trump-adminisztráció több drogkartellt külföldi terrorszervezetnek minősített.

A kanadai kormány szintén eltávolodott az amerikai katonai akcióktól. A források szerint Kanada továbbra is részt vesz a parti őrséggel közös műveletekben, de világossá tette, hogy nem engedi hírszerzési adatai felhasználását halálos csapásokhoz. A kolumbiai elnök, Gustavo Petro szintén bejelentette, hogy országának biztonsági erői felfüggesztik a hírszerzési együttműködést az Egyesült Államokkal, amíg a karibi csapások folytatódnak. Az X-en közzétett üzenetében azt írta:

„A kábítószer elleni harcot alá kell rendelni a karibi népek emberi jogainak.”

A kolumbiai elnök gyilkossággal is megvádolta az amerikaiakat.