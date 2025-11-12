A Kúria elutasította Jakabos Zsuzsanna és hét másik úszó keresetét, az államnak nem kell kifizetnie a 120 milliós jutalmukat

A Kúria döntése szerint nem jár eredményességi jutalom a sportolóknak a 2022-es világjátékokon szerzett érmek, helyezések után, írja a Telex.

Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla Jakabos Zsuzsának és társainak adott igazat abban, hogy jár nekik állami jutalom a 2022-es Világjátékokon való részvételük miatt. Az alabamai Birminghamben rendezett versenyen Magyarország 11 aranyéremmel a hatodik helyen végzett, a sportért felelős minisztérium szerint azonban ezért a teljesítményért nem járt volna a sportolóknak a rendeletben meghatározott jutalom. A bíróság 119,5 millió forint és a kamatok kifizetésére kötelezte az államot, a döntést júniusban támadta meg a Kúrián a Honvédelmi Minisztérium, ahová a sportállamtitkárság tartozik.

Jakabos Zsuzsanna a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA