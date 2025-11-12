Dulakodás tört ki tüntetők és biztonsági őrök között a brazíliai klímacsúcson

Összetűzés tört ki tüntetők és biztonsági őrök között a brazíliai Belémben zajló COP30 klímakonferencián, miután őslakos és nem őslakos aktivisták egy csoportja megrohamozta a konferenciaközpontot – írja a Guardian.

Fotó: OLGA LEIRIA/AFP

Kedden késő este több tucat férfi és nő – néhányan színes tollas fejdíszben – rohant be az épületbe, majd átfutottak a fémdetektorokon, és bejutottak a delegációk által használt területre. Egy aktivista „Our forests are not for sale” („Az erdeink nem eladók”) feliratú transzparenst tartott a kezében, míg mások „Juntos” („Együtt”) feliratú pólót viseltek. Közben jelszavakat skandáltak, például azt, hogy „Nem dönthetnek rólunk nélkülünk”, utalva az őslakos közösségek részvételével kapcsolatos feszültségekre a konferencián.

Az ENSZ biztonsági személyzete azonnal közbelépett, lökdösődés, dulakodás tört ki. A klímakonferencia szóvivője szerint két biztonsági őr könnyebb sérüléseket szenvedett, és kisebb károk keletkeztek az épületben. A dulakodás után a tüntetők elhagyták a helyszínt, és egyenruhás tűzoltók kordonozták le a bejáratot.

A korábbi COP-konferenciákkal ellentétben a brazil házigazdák kifejezetten bátorítják a civil társadalom részvételét és az utcai megmozdulásokat. A lap szerint őslakos szervezetek és civil csoportok már most is látványosan jelen vannak a konferencia helyszínén, hogy ellensúlyozzák a lobbisták túlsúlyát. Csütörtökön még több aktivista érkezik: várhatóan mintegy száz hajóból álló flottilla köt ki Belémben, két neves amazóniai őslakos aktivista vezetésével.