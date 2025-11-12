Fideszes önkormányzatoknak dolgozó építőipari céghez kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplője

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben – ezt a társaság korábbi tulajdonosa és vezetője, Katics József erősítette meg kérdésünkre (a hatalmas cégláncolattal jelentős költségvetési pénzeket elsíboló hálózatról írt összes cikkünk itt olvasható). Ő tavaly áprilisban szállt ki a 17 éve működő társaságból, amelynek alapításától 2024. április 24-ig tulajdonosa és aláírásra jogosult vezetője volt. A társaságot 2008-ban egy építőipari cégen, a kizárólagos tulajdonában álló Platina-Bau Zrt.-n keresztül ő, valamint két fia, Ákos és Viktor alapította.

Az üzletembert azután kerestük meg, hogy pénteken egy mohácsi ellenzéki politikus, Schwarcz-Kiefer Patrik megyei közgyűlési képviselő videót tett közzé a Facebook-oldalán. Abban a város kikötőjének (nem) épülése miatti aggodalmát fogalmazta meg – a kikötő kivitelezője ugyanis a már említett Platina-Bau, amelynek Katics József a vezérigazgatója is. „Arra kérem a tulajdonosokat, hogy nyugtassanak meg minket: az, hogy a másik, gázkereskedelmi cégük, a Hungaro Energy Kft., csődeljárás alatt van, nem jelent még nagyobb veszélyt erre a kikötő projektre” – fogalmazott Schwarcz-Kiefer, hozzátéve: a „Platina Bau Zrt. hosszú ideje nem dolgozik a kikötőn, a munka megállt”.





A politikus azt is megemlítette, hogy az ugyanennek az üzleti körnek az érdekeltségébe tartozó Hungaro Energy nyáron csődvédelmet kért. Kitért arra is, hogy a cég gázkereskedelmi engedélyét éppen tavaly ősszel vették el, akkor, amikor fény derült a legfrissebb hírek szerint több mint 60 milliárd forintos földgázos áfacsalásra. Az ügyben, aminek a részleteit az elmúlt hónapokban számos cikkben mutattuk be, több mint harminc embert gyanúsítottak meg, közülük ketten már január óta letartóztatásban vannak.

„Elosztottam a cégeket”

„Csak annyit szeretnék mondani, hogy nincs összefüggés a mohácsi kikötő és a fiam cége között” – így kezdte a válaszát Katics József, amikor elértük telefonon.