Andrej Babiš nem hajlandó eladni a cégbirodalmát, hogy miniszterelnök lehessen

A múlt havi cseh választást megnyerő Andreј Babiš nem hajlandó eladni hatalmas cégbirodalmát, de azt állítja, rendezni fogja az összeférhetetlenséget, amely megakadályozhatja, hogy miniszterelnök legyen.

Babiš csütörtökön közölte: nem fogja eladni az Agrofert nevű mezőgazdasági, élelmiszeripari és vegyipari konglomerátumát: „Többször elmondtam, hogy soha nem adom el az Agrofertet. Többször elmondtam azt is, hogy az összeférhetetlenséget a cseh és európai jogszabályoknak megfelelően fogom rendezni” – írta Babiš, akinek vagyonát nagyjából 1300 milliárd forintra becsülik (Összehasonlításképp: Mészáros Lőrincnek a legutóbbi gazdaglista szerint 1749 milliárd forintja van, Orbán Viktornak pedig 5,7 milliója).

Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

A milliárdos üzletember-politikus több száz, Csehországban és más közép-európai országokban működő vállalatot birtokol, ezek többsége az Agrofert alá tartozik, és évtizedek óta élvezik a különböző nemzeti és uniós mezőgazdasági támogatások, valamint közbeszerzések jótékony hatásait. Babiš állítja, miniszterelnökként „betartaná a törvényeket”, de nem akarja előre megmondani, hogyan oldja meg a helyzetet, mert ez rendkívül érzékeny és személyes ügy számára, ráadásul az újságírók így is, úgy is kritizálni fogják. A cseh törvények szerint kormánytagok nem fogadhatnak el állami támogatást vagy köthetnek közpénzből finanszírozott szerződéseket. A Transparency International szerint Babišnak el kell adnia a cégeit, le kell mondania a közpénzes megrendelésekről, vagy kívül kell maradnia a kormányon, egyéb esetben fennmarad az összeférhetetlenség.

Első miniszterelnöki ciklusa (2017–2021) alatt több jogi eljárás és egy uniós vizsgálat is indult ellene összeférhetetlenség miatt. Egy időre vagyonát vagyonkezelő alapokba helyezte, miközben továbbra is volt némi befolyása felettük, de erről egy bíróság és az Európai Bizottság is kimondta, hogy nem elegendő.

Petr Pavel cseh elnök azt mondta, Babišnak nyilvánosan meg kell magyaráznia, hogyan számolja fel a vállalkozásai miatt fennálló összeférhetetlenségeket, mielőtt kinevezhetné miniszterelnöknek. A cseh alkotmány ugyanis előírja, hogy az elnöknek mérlegelnie kell az összeférhetetlenség lehetőségét és annak megoldási módját, amikor kormánytagok kinevezéséről dönt. Petr Pavel közleményében arról is írt, kész azonnal kinevezni Babišt miniszterelnöknek, amint a kérdés rendeződik.

Babiš pártja, az ANO a vártnál fölényesebben végzett az októberi választás első helyén, de nem szerzett parlamenti többséget. (Guardian)