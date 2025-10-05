Cseh választások: a szélsőséges pártok bukták a legnagyobbat, Babiš újra kisebbségből kormányozhat

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Babiš a vártnál simábban nyert, de saját potenciális koalíciós partnereitől vett el szavazatokat.

A kormánypártok kicsit jobban szerepeltek a vártnál, viszont akaratlanul is Babišt segítették.

Miért túlzás politikai felfordulásról beszélni Csehországban és mi várható Babištól?

„Lehetett volna rosszabb is.” Ez a leggyakoribb reakció a szombat esti választási eredményekre a pártfüggetlen cseh média nagy részében és az elemzők körében. A voksolás előtt sokan nem is annyira Andrej Babiš visszatérésétől tartottak, hanem attól, hogy vele együtt szalonképtelen, szélsőséges erők is szóhoz juthatnak. Elvégre Babiš már volt miniszterelnök, nagyjából tudni lehet, mi várható tőle; az EU- és NATO-ellenes pártok kormányra kerülése viszont újdonság lett volna. Végül Babiš pártja, az ANO a vártnál nagyobb arányban nyert, míg a szélsőjobboldali SPD és a kommunista utódpárt szerepét átvevő, nyíltan oroszbarát Stačilo! jócskán alulmúlták a várakozásokat – utóbbiak be sem jutottak a parlamentbe.

Bár a nemzetközi média most tele van „a cseh Orbán” visszatéréséről és egy állítólagos populista fordulatról szóló címekkel, a választás csak korlátozottan illeszthető abba a nemzetközi trendbe, amelyben a hagyományos centrista pártok visszaszorulnak, miközben a radikálisok erősödnek.

A cseh politika ugyanis – ahogy azt a választás előtti elemzésünkben is részletesen kifejtettük – nem a stabil kormányzásról híres: évtizedek óta nem választottak újra egyetlen kormányt sem. Hol egy balra húzó blokk, hol egy jobbközép koalíció kerül hatalomra – Babiš és az ANO megjelenése csupán annyiban változtatott ezen, hogy kissé átrajzolta a régi törésvonalakat: a klasszikus bal–jobb felosztás fölött eljárt az idő. Négy éve az ANO-t egy ötpárti, demokratikus centrumpártokból álló koalíció váltotta le, most pedig visszatértek a populisták a hatalomba. Ha úgy tetszik, az inga megint kileng.

A különbség az érzékeny nemzetközi helyzet: az orosz háborús fenyegetés és a Trump jelentette állandósuló geopolitikai bizonytalanság árnyékában senkinek nem hiányzik egy újabb hepciáskodó európai kormány, amely pont most állna neki fenyegetőzni az európai zöld megállapodás vagy a migrációs paktum megfúrásával. Sőt, egy Babiš vezette kormány nem lesz olyan aktív támogatója Ukrajnának, mint amilyen Petr Fiala kabinetje volt. Az sem túl lelkesítő, hogy olyan párt kerülhet kormányra, mint a bicikliutak megszüntetését követelő, a klímavédelmi megállapodás ellen kampányoló Autósok, vagy az idegenellenes, euroszkeptikus SPD. Ettől azonban az elemzők szerint Csehországból nem lesz Magyarország, de még Szlovákia sem.

Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Csak a blokkokon belül vándoroltak a szavazók