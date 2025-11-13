Bár a saját testvére is kérte, hogy ne válasszák meg, a cseheknek is van már saját Kövér Lászlójuk

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Bár a cseh kormány még mindig nem alakult meg (ez csak december közepére várható), az új parlament már megtartotta első ülését.

Ezen megválasztották az új házelnököt, mégpedig a botrányairól hírhedt, szélsőjobbos SPD vezetőjét, Tomio Okamurát.

Hogyan kerülhetett ilyen magas pozícióba, ha még a saját családja is elhatárolódik tőle? Főleg a pártja eddigi leggyengébb választási szereplése után?

És hogyan lehet egy elsősorban idegenellenességre építő cseh párt vezetője valaki, akit úgy hívnak, hogy Tomio Okamura?

Az öcsém komoly biztonsági fenyegetést jelent

– mondta Hayato Okamura a cseh parlament alakuló ülésén a múlt héten, és arra kérte a képviselőket, ne válasszák meg házelnöknek testvérét, Tomio Okamurát, a szélsőjobboldali SPD vezetőjét. Hayato Okamura a most leköszönő kormánykoalíciót alkotó kereszténydemokraták képviselője, öt és fél évvel fiatalabb öccse viszont most politikusi karrierje csúcsára ért, miután a testvére intelmei ellenére megválasztották Csehország harmadik legmagasabb rangú közjogi méltóságának.

Megválasztása után Okamura első intézkedése az volt, hogy leszedette az ukrán zászlót a parlamentről, ahová még 2022 februárjában tűzték ki.

Abból az országból nézve, ahol Kövér László tizenöt éve házelnök lehet, ez talán már nem is tűnik akkora dolognak, de az Európai Unió többi országában azért ez még szokatlan: egyedül Olaszországban van még szélsőjobboldali házelnök a Salvini-féle Ligát képviselő Lorenzo Fontana személyében, de megválasztása óta ő is lejjebb csavarta a putyinista propagandát, és beállt Giorgia Meloni Ukrajnát támogató politikája mögé. Okamura viszont azt igazolta, hogy ugyan – nyilatkozatok szintjén legalábbis – ő is megfontolt és józan államférfiként próbálja eladni magát, de amint alkalma nyílott rá, egyből egy kisebb PR-győzelemhez segítette az orosz rezsimet.

Hogyan kerülhetett ilyen kulcspozícióba egy olyan párt elnöke, aki ellen jelenleg is vizsgálat folyik rasszista uszításért, és még a saját családja is elhatárolódik tőle?

Okamura és Babiš a koalíciós szerződés aláírásakor Fotó: David W Cerny/Reuters

Gyerekotthonból egyenes út a Cápák közé

Tomio Okamurát a politikai vállalkozók mintapéldányának neveztük az októberben tartott választások előtti beharangozónkban: „Babišhoz hasonlóan ő is üzletemberként kezdte, és az ő politikai pályája is középről indult, mielőtt a menekültválság idején felfedezte volna a piaci rést a szélsőjobboldalon. Idegenellenes-euroszkeptikus pártjának választási eredményeit a cseh pártfinanszírozási törvény bőkezűen jutalmazza, és Okamura nagyszerűen megél ebből a vállalkozásból, noha a személyes politikai meggyőződése nem feltétlenül vág egybe a pártjáéval” – így szól az idézet, mely részben már ad is magyarázatot a fenti kérdésekre.