Hétvégi időjárás: északon 5 fok, délen 20

Jövő hét elején eléri Magyarországot egy hosszan elnyúló frontrendszer, amely változékony, csapadékos időt hoz magával – írja az Időkép.

A hét hátralévő napjaiban egyre inkább ennek a frontrendszernek az előoldalára kerülünk, így egyre többfelé feltámad majd a szél, amely felszakítja a hidegpárnát, de nem mindenhol.

Fotó: Mohai Balázs

Főként a szélcsendesebb északi-északnyugati országrészben egész hétvégén maradhat a nyirkos idő és a szürkeség. Az ország déli felén viszont jóval barátságosabb idő lesz, itt még a nap is kisüthet, időszakosan.

Ez a különbség a hőmérsékletben is megmutatkozik majd: az egész nap borongós, helyenként ködös északi tájakon csak 5-7 fok körüli maximumokat mérhetünk a hétvége folyamán, míg délen, délnyugaton 20 fok is lehet.

Hétfőn aztán széllel, esővel megérkezik a front, mögötte keddre lehűl az idő. Országszerte 5 és 10 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.