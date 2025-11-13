Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a Red Bull bekavart-e a tisztességes versenybe az energiaitalpiacon

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Red Bull-lal szemben. A Bizottság gyanúja szerint az energiaital-forgalmazó arra használhatta a piaci túlsúlyát, hogy a más energiaitalos cégekkel való versenyt jogellenesen korlátozza.

A Bizottság által kiadott sajtóközlemény szerint a Red Bull azt próbálta elérni, hogy azokon a helyeken, ahol energiaitalokat nem helyben fogyasztásra vásárolnak, például szupermarketekben vagy benzinkutakon, a forgalmazó egyáltalán ne, vagy előnytelen módon árulja az energiaitalokat, amelyek 250 milliliternél nagyobb kiszerelésben kerülnek a polcokra.

Ezt a Red Bull különböző ösztönzők alapján igyekezett elérni, a közlemény szerint a holland piacon biztosan, de elképzelhető, hogy máshol is. A versenyért felelős biztos, Teresa Ribera azt mondta, ellenőrizni fogják, hogy ezek a gyakorlatok hozzájárulnak-e a magas árakhoz és a választék csökkenéséhez. (via Politico)