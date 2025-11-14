Az RTL bemutatja: Sebestyén Balázs felfokozott állapotban üvölt egy enyhén toxic szerepjátékban

Iszonyú sűrű ez az ősz kereskedelmi tévés showműsorok szempontjából, gyakorlatilag hetente jelennek meg új műsorok, mindent követni szinte már emberfeletti teljesítménynek számít. De aki bírja idegekkel, az örülhet, mert ezen a héten is bedobtak elénk egy új valóságshow-t, akarom mondani egy interaktív menekülős realityt.

Legalábbis műfajilag így határozza meg az RTL a Most Wanted – A Hajsza (miért kell mindig mindennek dupla címet adni?) című műsorát, amiben 24, párba állított, narancssárga rabruhás celeb menekül telefon és pénz nélkül az országban, Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó elől.

Csobot Adél és Istenes Bence Fotó: RTL

Segítek: Sebestyén Balázs a szimplán csak Balázs néven ismert műsorvezető, aki leginkább reggelente szokott nevetgélni az egyik rádióműsorban, néha meg az RTL-en vezet műsorokat, amikor pedig nem ezeket csinálja, akkor vagy kriptovalutás tanácsokat osztogat Instagramon vagy önismereti előadásokat tart, esetleg egy fiktív NDK-s DJ-nek adja ki magát. Pápai Joci énekesként ismert, mostanában pedig már az RTL (háttér)műsorvezetőjeként is, Frohner Fecó pedig eredeti foglalkozását tekintve fodrász, és azután lett belőle ismertebb valaki, hogy összejött a Barátok köztből ismert R. Kárpáti Péter lányával, akivel azóta már nincsenek együtt.

Szóval a műsorban ők azok, akik rendőrruhában, pontosabban valami ahhoz hasonló kezeslábasba öltözve kergetik az ismert(ebb) embereket – itt valószínűleg szintén sokakat be kéne mutatnom, de ha így tennék, soha nem érne véget ez a cikk –, akik a szembejövőktől próbálnak segítséget kérni. A segítség jelen esetben lehet egy fuvar, egy kis pénz buszjegyre vagy szendvicsre, esetleg szállásra. Az üldözés ugyanis napokig tart.

Az interaktív része a műsornak abból áll, hogy az október végi forgatás alatt a nézők, akarom mondani az utcán lézengő emberek is bekapcsolódhattak a műsorba, nemcsak azzal, hogy segíthették a menekülőket, de akár azzal is, hogy felnyomták őket Sebestyén Balázséknak.

Ennek köszönhetően láthatunk a műsorban pár nagyon tanulságos pillanatot a 9,6 millió házmester országából, amikor emberek kizárólag azért hívják fel a rabruhákon messziről is jól olvasható telefonszámot, hogy

beszélhessenek Sebestyén Balázzsal, ezzel garantálják, hogy bekerüljenek a műsorba, arról érdeklődjenek, mit kapnak cserébe azért, ha jelentik, hogy ki hol tartózkodik, kiélhessék feljelentési vágyukat.

A celebrabokat reggel nyolctól délután négyig lehet üldözni, a nyolc órás menekülés alatt minden járművet maximum 40 percig használhatnak, a szökevények aktuális tartózkodási helyéről pedig a karjukon lévő óra 20 percenként küld információt az üldözőknek. Ennek köszönhetően Sebestyén Balázsék nem teljesen vakon keresgélik a narancssárga ruhába öltözött Istenes Bencét vagy József gazdát random zsákfalvakban.

Mondanám, hogy épp emiatt izgalmas a műsor, mert folyamatosa történik valami, az üldözők mindig ott vannak valaki sarkában, és a néző is válaszhat, hogy a celebszökevényeknek vagy a felfokozott állapotban ordító Sebestyén Balázséknak drukkol. Azonban a Most Wantedot nézni épp ezek miatt kicsit olyan, mint kiközösített gyerekként ülni egy játszótéri padon és nézni, ahogy a többiek játszanak. Látszik, hogy ők élvezik, nevetgélve futkároznak, de mi kimaradunk a buliból. Nekik jó, de nekünk miért jó?

Ennek ellenére egyelőre úgy tűnik, a műsor sikeres, bár nézettségi adatok egyelőre nincsenek, de Facebook-csoportokban olvasható kommentek alapján a legtöbben szórakoztatónak találják, hogy bizonyos körökben ismertebbnek számító emberek fuvarért könyörögnek ismeretleneknek vagy hogy Sebestyén Balázsék úgy viselkednek, mint egy-egy átlagos, amerikai egyetemi fiúegylet-tag. Persze lehet, hogy bennem van a hiba, hogy három, emberek üldözésétől iszonyú durva izgalomba kerülő, ordítva huhogó férfiról nem rendőröset játszó, kedves kisfiúk jutottak eszembe, hanem azok a basic amerikai filmek tucatjaiban látható karakterek, akik egyetemi egyletekben kegyetlenkednek másokkal, csak azért, mert úgy gondolják, egy bizonyos pozícióban ezt megtehetik.

Az elfogásos kergetőzésekkor csoda, hogy eddig nem történt nagyobb baleset. Lakatos László humorista például egy nagyobb autóúton keresztül szaladt el az üldözők elől, a gazdás társkeresőből ismert József gazda pedig többször is elvágódott futás közben. Neki csak az volt a mázilja, hogy az utolsó esését egy füves részen produkálta, nem pedig tíz centivel arrébb, az aszfalton, ahol pofára esés közben nemcsak az orrát törte volna el, de pár fogától is el kellett volna búcsúznia.

A kergetőzések a műsorban egyébként ettől függetlenül is teljesen értelmetlenek, ezekben a helyzetekben általában már tökmindegy, hogyan és mennyire futnak a szökevények, a szabályok szerint ha a pár egyik tagját csak megérintik az üldözők, vége a játékuknak. A néző kedvéért persze kell a futkosás, így teljes a játék. Kivéve, ha a futkosás részét már tényleg csak azért forgatják le, hogy úgy nézzen ki, mintha tényleg nagy erőkkel kergetnék ezekben a helyzetekben a rabruhás celebeket. Lásd az alábbi videót, amin egy Blaha Lujza téri forgatásrészletet láthatunk arról, ahogy a reality szereplői arra várnak, mikor eredhetnek futásnak.

Azon túl, hogy a celebeket telefon és pénz nélkül indították útjukra, lehetett volna még korlátozni a szabályokat például arra, hogy tényleg csak a szembejövő idegenektől kérhessenek segítséget a menekülők. A menekülések egy része ugyanis ha jól értem, attól függ, hogy a szereplők közül kinek mennyi kapcsolata és pénze van. Annak tényleg nincs sok értelme, hogy többen már jó előre leszervezett kisrepülőkkel menekültek, vagy hogy előre leszervezték autók tucatjait. Az igazi izgalom az lett volna, ha tényleg teljesen rá vannak utalva random civilek segítségére. Ezen a ponton érdemes talán megjegyezni azt is, hogy minimálisan az is sántít, hogy a menekülő celebek akármilyen, akárhány csillagos hotelbe sétálnak be, hogy szállást kérjenek, szinten mindig kapnak ingyen szobát.

Jaj, arról meg is feledkeztem, hogy egy másik nagy csavarnak pedig azt szánták, hogy a meneküléseket egy 25. ismertebb valaki, Majka narrálja. Ő műsor szerint szintén rab, ő azonban nem menekülhet, hanem fel kell olvasnia az elé rakott szöveget, miközben Pápai Joci egy gumibottal fenyíti.

Ennyi alapján a Most Wanted egy enyhén bántalmazó, kicsit toxic szerepjáték, amit a résztvevők az eddig látottak alapján egészen biztosan nagyon élveznek, de hogy a nézőnek mi a jó ebben, azt egyelőre nem sikerült megfejtenem.

Az üldözős realityt a tévében az RTL-en, online pedig az RTL+-on lehet nézni még egy hétig, ha valaki a felfokozott állapotában ordító Sebestyén Balázs látványára vágyna.