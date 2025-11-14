Kilőtt a magyar építőipar szeptemberben, de csalóka a kép

Majdnem két éve nem látott mértékű építőipari bővülésről számolt be friss gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal. 2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Augusztushoz mérten pedig szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 16,4 százalékos volt a bővülés mértéke.

Bár impozáns számokról van szó, a kép csalóka, hiszen az éves és a havi adat esetében is nagyon alacsony bázisról beszélhetünk. Egy évvel ezelőtt szeptemberben ugyanis 8,2 százalékos visszaesés volt az ágazatban, augusztusban pedig 15,2 százalékos volt a zuhanás mértéke. Alacsony bázisokról pedig könnyű nagyot növekedni.

Mindenesetre a szeptemberi adattal az ágazat teljesítménye 1,8 százalékkal meghaladta a 2021-es év havi átlagát.

Az építőiparon belül mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal. Az ágazatokat tekintve:

az épületek építése 38,5,

az egyéb építmények építése 27,3 százalékkal nőtt az előző évihez képest,

a speciális szaképítés termelése pedig 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 4,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3 százalékkal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75 százalékkal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél.

Az építőipari termelés szeptember végéig összességében 1,7 százalékkal emelkedett szemben az egy évvel ezelőtti 1,3 százalékos csökkenéssel.