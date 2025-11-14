Letartóztatási kérelmet nyújtottak be Zelenszkij újabb egykori bizalmasa ellen

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 14-én közölte, kérelmet nyújtott be Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes letartóztatására a Mindics-botránnyal kapcsolatban – írja a Kyiv Independent.

Csernisovot november 11-én hivatalosan megvádolták jogosulatlan vagyonszerzéssel az Enerhoatom állami atomerőmű-társaságot érintő, nagyszabású korrupciós ügy részeként. A nyomozás során további hét személy ellen emeltek vádat egyelőre, a gyanú szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasa állt a bűnszervezet élén.

Olekszij Csernisov Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A NABU által nyilvánosságra hozott hangfelvételek szerint a korrupciós ügy résztvevői 1,2 millió amerikai dollárt és 100 ezer eurót adtak Csernisovnak. A korrupcióellenes iroda szerint a volt miniszterelnök-helyettes többször megfordult egy, a pénzmosás céljából létrehozott irodában.

A Bihus.info oknyomozó portál november 12-én arról számolt be, hogy Csernisov az Enerhoatom-ügyből szerzett pénzt Kijevhez közeli luxusvillák építésére költötte. A portál szerint az ingatlanokat saját maga, Mindics és más magas rangú állami vezetők számára építették. Az elnöki hivatal a fejleményt még nem kommentálta.

Csernisovot nem először gyanúsítják korrupcióval. Júniusban egy másik ügyben vesztegetés és hivatali visszaélés miatt emeltek ellene vádat. Akkor 120 millió hrivnyás (1,2 milliárd forintos) óvadék ellenében szabadlábra helyezték, majd még ugyanabban a hónapban menesztették miniszterelnök-helyettesi és nemzetiegység-ügyi miniszteri posztjáról.

Csernisov Zelenszkij 2019-es elnökké választása óta több kormányzati tisztséget is betöltött, volt Kijev megye kormányzója, közösségekért és regionális fejlesztésért felelős miniszter, valamint az állami olaj- és gáztársaság, a Naftohaz vezérigazgatója.

