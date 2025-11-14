Szándékosan akarta felbőszíteni Kim Dzsongunt a volt dél-koreai elnök, hogy igazolja a saját önpuccsát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Phenjanba küldött titkos drónokkal akarta provokálni Kim Dzsongunt a tiszavirág életű önpuccsot kirobbantó Jun Szogjol korábbi dél-koreai elnök – állítják ügyészek, akik új részleteket tettek közzé arról az állítólagos összeesküvésről, ami a tavaly decemberben váratlanul kihirdetett hadiállapot előzménye lehetett.

Jun Szogjol Fotó: HWAWON CECI LEE/Anadolu via AFP

A védelmi tárca egyik magas rangú tisztviselőjének telefonján talált jegyzetek a CNN szerint arra utalhatnak, hogy Jun és két védelmi vezető szándékosan akarta felbőszíteni Kim Dzsongunt, hogy egy esetleges fenyegetéssel igazolják a hadiállapot kihirdetését.

2024. december 3-án politikai káosz tört ki Dél-Koreában, amikor Jun megpróbálta megdönteni a polgári kormányzást. Katonákat küldött a parlamentbe, hogy a képviselők ne vétózhassák meg az általa kihirdetett hadiállapot megvétózását. Áprilisban lemondatták, előtte januártól márciusig már fogságban volt. Ilyen korábban államfővel nem történt az országban. Később eljárási hiba miatt szabadlábra helyezték, majd július 10-én ismét rács mögé került, hogy egy héttel később vádat emeljenek ellene hivatali hatalommal való visszaélés címén.

Az ügyészség hétfőn hozta nyilvánosságra a bizonyítékokat, látszólag megerősítve Észak-Korea korábbi állítását, miszerint tavaly októberben Dél-Korea titokban drónokat küldött területére. Az eset miatt Észak-Korea azzal fenyegetőzött, hogy minden közúti és vasúti összeköttetést megszakít a szomszédjával. Két utat fel is robbantott saját területén, de ennél messzebb nem mentek. Néhány héttel később Jun hadiállapotot hirdetett, arra hivatkozva, hogy meg kell védeni a liberális Dél-Koreát „az észak-koreai kommunista erőktől”.