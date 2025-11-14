A rendőrség elrettentő céllal közzétette a videót az öt halálos áldozattal járó szentmártonkátai vonatbalesetről

A múlt heti szentmártonkátai vasúti balesetről a rendőrség tett közzé egy videót, amelyen jól látszik, ahogy egy autó a sínekre hajt, majd az érkező Tokaj Intercity telibe találja. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették a balesetben.


A MÁV azt írta, a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor - az elsődleges információk szerint – a gépkocsi vezetője a KRESZ-t megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

A rendőrség szerint idén eddig 13 baleset történt vasúti átjáróban, ami 9 emberéletet követelt.

