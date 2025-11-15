A Fidesszel 8 évig együtt szavazó képviselő helyett mást küld a parlamentbe a hazai német kisebbség – felhívtuk, hogy megkérdezzük, mit gondol a Tiszáról

Ritter Imre német nemzetiségi képviselő 12 év után távozik áprilisban a parlamentből, új listavezetőt választott ugyanis a német nemzetiségi lista élére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése.

Ritter a 12-ből az utóbbi nyolc évet teljes jogú képviselőként töltötte, azelőtt szószóló volt (egyfajta megfigyelő, érdemi beleszólás nélkül). A választási törvény 2013-as kiegészítése alapján a Magyarországon bevett nemzetiségek kedvezményes kvótával, a sima képviselőséghez szükséges szavazatszám töredékének megszerzésével juthatnak be a magyar törvényhozásba.

Ennek ellenére eddig csak a németeknek sikerült ez a bravúr, akik 2018-ban és 2022-ben is Rittert küldték a parlamentbe, aki aztán minden fontos kérdésben együtt szavazott a kormánypártokkal. Ritter korábban maga is Fidesz-tag volt. A német nemzetiségi közgyűlés hálával és elismeréssel köszöni a munkáját.

Az új listavezető Gallai Gergely lesz, a közlemény szerint „a fiatalítás és a megújulás jegyében”. Gallai nemzetiségpolitikai szakértő, „megválasztása egyértelmű jelzése annak, hogy a magyarországi német közösség tudatosan épít a fiatal, felkészült, a közéletben már bizonyított nemzetiségi szakemberekre” – írják

Az új listavezetőt, aki ha a legutóbbi két választásból indulunk ki jövő áprilisban országgyűlési képviselő lesz, elértük telefonon, hogy megkérdezzük tőle, hogyan viszonyul a Fideszhez és a Tiszához.

Gallai azt mondta, a jövő évi választások kimenetelét még nem ismerjük, „kommt Zeit, kommt Rat”, ami a német megfelelője a „majd átmegyünk a hídon, ha ott vagyunk” mondásnak.

Gallai Gergely (balról a második), és nemzetiségi lista további szereplői Fotó: Facebook

Azt mondta, az elkövetkező parlamenti ciklus munkáját a német önkormányzattal közösen fogják kialakítani, az irányelveket januárban tervezik elfogadni. Az szerinte mindenképpen fontos, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a nemzetiségi képviselő folyamatosan egyeztessenek majd a nemzetiséget érintő kérdésekben, és általában az Országgyűlés elé kerülő ügyekről is.

Gallai elmondta, hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal, de ő személy szerint „mindenkit nyitott füllel meghallgat”.

„Aki a politikában részt vesz, ráadásul nemzetiségi oldalról, egy Magyarországon őshonos nemzetiség képviselőjeként nem tehet mást, mint hogy figyelemmel végighallgatja, hogy a pártok mit mondanak, hogyan viselkednek.”

Jelenleg is minden parlamenti párttal van valamilyen kapcsolata.

Gallai Fotó: Facebook

Felvetettük Gallainak, hogy előfordulhat a jövő évi választás után, hogy a Fidesznek és a Tiszának is egy szavazat, az ő szavazata hiányzik a többséghez. Hogyan döntene ebben a helyzetben?

„Az országos német önkormányzattal dolgozunk egye erre vonatkozó stratégián, olyan irányelveken, amelyek nem befolyásolják a képviselői függetlenséget, mert a képviselő ugye nem utasítható, de tanácsokat elfogadhat a közösségétől.”

És mire számít, mit fog tanácsolni a közössége?