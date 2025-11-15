Az idős portugál házaspár aludt, amikor elöntötte a Claudia vihar miatt kiöntött folyó a házukat, és már nem tudtak elmenekülni

Három ember meghalt és sokan megsérültek Portugáliában a Claudia nevű vihar okozta szélsőséges időjárás miatt.

A mentők egy idős házaspár holttestére bukkantak elárasztott házukban a Lisszabon közelében fekvő Fernao Ferróban, ahol a Tagus folyó kiöntött a medréből. Feltehetően álmukban érte őket az árvíz, ezért nem tudtak elmenekülni.

Szombaton tornádó is kialakult a dél-portugáliai Albufeirára, erről videók is készültek:

Egy albufeirai kempingben egy 85 éves brit nő életét vesztette. Egy közeli szállodában az óránkénti 100 kilométeres széllökésekben huszonnyolcan sérültek meg, amikor leszakadt egy étterem tetőzete. Kettejüket súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök szombaton közleményben fejezte ki szolidaritását az albufeirai áldozat hozzátartozóival és gyors felépülést kívánt a sérülteknek. A polgári védelem szombat reggel több mint 3300 incidensről számolt be szerda óta az ország egész területén elsősorban az erős esőzések és a fakidőlések miatt.

Elárasztott park Lisszabonban november 15-én. Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

A Claudia később Nagy-Britannia felé haladt tovább. A vihar miatt szombaton súlyos árvíz öntötte el a délnyugat-walesi Monmouth városát és a környékét. A környezetvédelmi hivatal legfrissebb jelentése szerint Angliában 49 aktív árvízi riasztást és 134 figyelmeztetést adtak ki. (via MTI)