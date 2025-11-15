Mától érvényesek az Otthon start új részletszabályai

Két, az Otthon Start Program és a CSOK Plusz részletszabályait módosító rendelet is hatályba lép szombaton – írja a Bank360. A portál szerint

ezek változások a támogatott lakáshitelek feltételeinek lazításaként értelmezhetők.

Az Otthon starttal kapcsolatos módosítások értelmében ezentúl már nem számít a programból való kizáró tényezőnek, ha az igénylő az igénylést megelőző 10 évben legfeljebb olyan lakóingatlannak rendelkezik vagy rendelkezett, amit elbontottak, vagy aminek már elrendelték a lebontását.

Fotó: Köles Mihály/Unsplash

Ahogy az sem probléma már, ha az igénylőnek egyszerre két belterületi ingatlanban is 50 százalékot meg nem haladó tulajdonrésze volt, feltéve, hogy a második ingatlan megszerzését követő 180 napon belül megszűnt az első ingatlanban bejegyzett tulajdonjog. Ennek a lap szerint akkor lehet jelentősége, ha egy új ingatlan megvásárlásakor a tulajdonos tulajdonjogát még nem törölték a korábbi, eladott ingatlanban. Ez a technikai természetű átfedés eddig kizárta a tulajdonosokat az a kedvezményre jogosultak köréből.

A rendelet a CSOK Plusz és az Otthon Start Program harmonizációját is segíti: amennyiben a jövőben valaki mindkét támogatott hitelt szeretné felvenni egy ingatlan megvásárlásához, úgy a módosítás értelmében már kimondott elvárássá válik, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan megfeleljen a CSOK Plusz által elvárt minimális alapterületre vonatkozó elvárásoknak. Hogy ez pontosan mit takar, az az ingatlan jellegétől és a gyerekek számától függ.

Szintén CSOK Pluszt érintő változás az első közös lakásszerzők definíciójának módosítása. A változás szerint azok a házastársak lesznek első közös lakásszerzők, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló hitelkérelem benyújtásakor, valamint azt megelőzően sem rendelkeztek ugyanabban a magyarországi lakásban mindketten tulajdonjoggal.

A szeptember elsején elindult Otthon Start Programban államilag támogatott, kedvezményes, három százalékos fix kamatozású hitelekkel lehet első lakáshoz jutni. A program első tapasztalatairól itt írtunk részletesebben. A program bejelentése óta közel megduplázódott az ingatlant keresők száma, és bár Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, az Otthon Start programba beépítették az áremelkedéssel szembeni fékeket, bankvezérek szerint 20 százalék körüli áremelkedést várnak a lakáspiacon.