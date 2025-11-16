Az utcán álltak sorban a vevők, hogy kristályt vegyenek egy díler alsónadrágjából

Két napig vitte a családi kábítószerbizniszt egy XX. kerületi nő, mielőtt lekapcsolták a rendőrök. A 33 éves nő a 29 éves, korábban elfogott öccsétől vette át az üzletet, de rövidre sikerült a megörökölt „karrier”.

A BRFK XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei november 10-én kapták el a nőt, a pesterzsébeti lakásban pedig több, előre kiporciózott fehér port tartalmazó pakettet, és kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket foglaltak le a nyomozók. A nőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

(Cikkünk a videó alatt folytatódik)

A nő öccse a XX. kerületi otthonánál adagonként 5 ezer forintért árulta a kristályt az alsónadrágjából, ugyanis a porciózott drogot oda tette és onnan szolgálta ki vevőit, akik olykor sorban állva várták az otthona előtt. A rendőrök a kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt kihallgatott férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A kormány drogellenes küzdelme az utóbbi napokban nem az ilyen típusú drogelfogásokkal került be a hírekbe, hanem a társadalom egy egészen másik szegmensének drogmentesítésével: egy belvárosi elit szórakozóhelyen végrehajtott razziával és ByeAlexéknél végzett házkutatással. Arról, hogy ezekben a körökben is elindult a drogellenes háború, itt írtunk cikket. (Police.hu)