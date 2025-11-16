Kibékülne az őt elmebetegnek nevező Trumppal a selyemzsinórt kapó Taylor Greene

Miután Trump elmebetegnek nevezte korábbi hűséges fegyverhordozóját, a republikánus jobbszél agresszív alufóliasisakos tagozatához tartozó Taylor Greene-t, akitől a lehető legnyíltabban vonta meg támogatását, Greene még mindig békülne, bár azt állítja, nagyon bántóak voltak Trump szavai, és állítólag azóta egy csomó fenyegetést is kapott online és telefonon.

Az összeesküvés-elméletekben és a közelmúltig feltétlen Trump-rajongásban utazó georgiai kongresszusi képviselőnőre Trump azután bukott ki végképp, hogy Greene továbbra is az Epstein-akták teljes nyilvonosságát követeli. Ez kissé kellemetlenül érintheti az amerikai elnököt: a napokban újabb húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben, és újabb levelek utalnak arra, hogy Trump jóval többet tudott a szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit idáig elismert.

Greene egyike annak a négy republikánus képviselőnek, akik a demokratákkal együtt az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatalát sürgeti - emiatt pedig Trump a héten minden támogatását megvonta tőle, és azt mondta, már fel se veszi Greene telefonjait, mert képtelen egy elmebeteg napi többszöri hívásaival foglalkozni.

„A megjegyzései természetesen bántóak voltak... a legbántóbb dolog, amit mondott, ami abszolút nem igaz, az az, hogy árulónak nevezett”

- mondta Greene a CNN-nek arról, hogy mi fájt neki a legjobban: az, hogy Trump megkérdőjelezte a hűségét, jobban zavarta, minthogy bolondnak nevezte.

Fotó: JIM WATSON/AFP

„Mindez az »Epstein-aktákra« vezethető vissza, és ez megdöbbentő, és tudják, én kiállok ezek mellett a nők, a nemi erőszak áldozatai és az emberkereskedelem túlélői mellett... Úgy gondolom, hogy az országnak átláthatóságra van szüksége ezekben az aktákban” – mondta Greene, és megemlítette a másik nünükéjét is, azt a radikális izolacionista elgondolását, hogy az amerikai elnöknek csak Amerikával kellene foglalkoznia a világ dolgai helyett. „Szeretném látni, hogy az Air Force One otthon marad a hangárban” – mondta.

Greene ezzel együtt reménykedik abban, hogy még mindig kibékülhetnek az elnökkel. „Nos, én nagyon remélem, hogy kibékülhetünk. Csak a magam nevében beszélhetek. Keresztény vagyok, és a hitünk egyik legfontosabb része a megbocsátás, és emellett elkötelezett vagyok” - állította magáról.