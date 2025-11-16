Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét

Tanulás, turizmus, kapcsolatépítés, Kínának mindegy, ismét egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét – derült ki Szijjártó Péter vasárnapi videójából. A külügyminiszter azt mondta, az intézkedésre válaszul Magyarország is meghosszabbítja a vízumkönnyítési rendeletét.
„Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai vállalatvezetőknek, üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából” – mondta.
„Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem abban, hogy a konnektivitás keretében olyan globális együttműködés valósuljon meg, amely a kölcsönös tiszteletre és a szabályok tiszteletben tartására alapul” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
A konnektivitás mantrája a háború kitörése után nem sokkal került be a kormányzati kommunikációba. Orbán Viktor a tavalyi tusványosi beszédében fejtette ki, hogy az ország nem száll be a Kelet elleni háborúba, az ellenük irányuló technikai és kereskedelmi blokkosodásba se. „Barátokat gyűjtünk, nem ellenségeket. Önálló utat járunk, ami nehéz.”
A konnektivitásról kapcsán azt is mondta, hogy a mostani kampányfőnökének, egyben politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak a feladata a nagy magyar stratégia kialakítása, amely egyelőre túl értelmiségi nyelvezetű, és nehéz szavak vannak még benne. A stratégiából mára, mint írtuk, az lett, hogy „Magyarország nagy lesz és gazdag!”
A miniszterelnök a Mátrixból kölcsönzött képet, hogy mögé lásson a világpolitika összeesküvés-elméleteinek. Helyenként a szokottnál is vadabb kanyarokat vett, és elmaradtak megszokott humorbombái is.
Miközben Orbán Viktor a magyar nagystratégiáról álmodik, az, amit eddig csinált, egyre szűkebb mezsgyére terelte őt. A régi szövetségeseket elmarta magától, az újakkal pedig csak a baj van. Az ország pedig egyre jobban lemarad a fejlettségben.