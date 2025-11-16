Írország a 96. percben szerzett gólt a magyar válogatott ellen

Nem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott, miután hazai pályán kikapott Írország ellen (2-3).

Villámgyorsan gólt szerzett a magyar válogatott az Írország elleni világbajnoki selejtezőben. Több szögletet is elvégezhetett rögtön a meccs elején Szoboszlai Dominik, harmadikra végül egy olyan megoldást választott, amiben lepasszolta a labdát a közelben álló Kerkez Milosnak, visszakapta tőle, majd élesen belőtte, Lukács Dániel pedig közelről befejelte. Videóztak, mert a leshatáron volt Lukács, de érvényes a 4. percben szerzett gól. Itt nézhető meg.

A 14. percben aztán 11-est kaptak az írek, Szalai Attila rúgta meg a 16-oson belül, teljesen feleslegesen Ogbenét. Parrott belőtte a büntetőt.

A magyar csapat irányította a játékot, Sallai közelről majdnem megszerezte a vezetést, de Kelleher hatalmasat védett.

A magyar válogatott a 37. percben szerezte meg újra a vezetést. Varga Barnabás 17 méterre a kaputól mellel átvette Kerkez beadását, és fordulásból ballal óriási gólt lőtt.

A szünet után a magyar válogatottnak több helyzete is volt, de megint ír egyenlítés jött a 80. percben. Azaz ívelt be egy labdát a magyar védők mögé, Parrott pedig közelről Dibusz fölött a kapuba emelt. Az ír ezzel duplázott.

A végén nagyon nyomtak az írek, a 96. percben pedig gólt is szerezetek, Parrott triplázott. Az ír kapus ívelt előre egy labdát, Scales a kapu felé csúsztatta, Parrott megelőzte a frissen becserélt Mocsit, és 4 méterről betalpalta a bal alsóba. Ezzel triplázott, a magyar válogatott pedig egymása után tizedszer bukta el a világbajnoki selejtezőt.

A másik meccsen a portugálok is hamar megszerezték a vezetést Örményország ellen hazai pályán, ott aligha lehet arra a csodára számítani, hogy az örmények nyernek - írtam korábban, mire ott is egyenlő lett az állás. De aztán hamar megrázták magukat a portugálok, és a 30. percben már 3-1-re vezetnek, a 41. percben pedig hozzátettek még egyet az előnyükhöz, a félidőre pedig 5-1-gyel mentek, 9-1 lett a vége.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Tóth A. - Lukács, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Az íreké: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen, Molumby – Ogbene, Azaz – Parrott.