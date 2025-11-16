Nemcsak Magyarország kapott ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól

A Magyarországnak adott egyéves kivétel után más országoknak is ideiglenes mentességet adott az Egyesült Államok az orosz Gazprom és Lukoil ellen bevezetett olajszankciók alól. Bulgária is féléves türelmi időt kapott, ez alatt kellene elrendezni az orosz tulajdonban lévő legnagyobb balkáni finomító, a burgaszi Neftohim jövőjét is - írja a Portfolio.

A burgaszi olajfinomító és a kapcsolódó, szintén az orosz Lukoil érdekeltségében lévő olajinfrastruktúra sorsa hetek óta hasonlóan fontos kérdés Bulgáriában, mint nálunk a Barátság-vezeték jövője. A bejelentett amerikai szankciók elvileg november 21-én lépnek életbe, és eddig a határidőig mindenképpen valamilyen megoldást kellett találni, így a harmadik félnek való eladás és még az államosítás is napirendre került, miközben a téma újabb konfliktust jelentett a szófiai parlament és a Moszkva felé barátibb Radev köztársasági elnök között.

A helyzet különösen azután lett éles, hogy Washington nem egyezett bele abba a szélesebb megoldásba, hogy a Lukoil nemzetközi érdekeltségeit az orosz olajcég egyben eladja a papíron novég Gunvor Groupnak - amerikai értékelés szerint a vállalat valójában a Kreml bábja, így ez az üzlet meghiúsult.

Így több ország is intenzíven lobbizott, hogy a náluk működő Lukoil-érdekeltségek a szankciók élesedése után is tovább működhessenek. Így tett Bulgária is, ahol pénteken végül állami ellenőrzés alá vonták a vállalatot, az országos adóhatóság vezetőjét bízták meg az irányítással. Az Egyesült Államok végül egy fél éves haladékot adott, így áprilisig van hat hónap rendezni a bulgáriai üzemanyagtermelés 80 százalékát biztosító finomító tulajdonviszonyait.

A Bulgáriának adotton kívül vannak más friss kivételek is: Kazahsztánban a Tengiz olajmerő és a karacsagani gázmező, valamint a kazah olajvezeték üzemeltetése folytatódhat az eddigi módon a következő hónapokban, és szintén időt adtak a Lukoil Olaszországtól Finnországig több európai országban működő kúthálózatának eladására.

Nincs ugyanakkor egyelőre hivatalos információ a Lukoil Ploiestiben lévő, kisebb romániai finomítójának adott kivételről, ahogy a szerb energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú nisi olajfinomítóról sem. Utóbbiban az eddigi többségi tulajdonos Gazprom ugyan azt állítja, hogy nyitott az értékesítésre, de Belgrádban attól tartanak, hogy kifutnak az időből, az államosítást ugyanakkor túl kockázatosnak tartják: attól tartanak, hogy ezzel túlzottam magukra haragítanák Moszkvát.