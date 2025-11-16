Orosz dróntámadás végzett a csernobili atomerőmű-baleset legelső áldozatának özvegyével

A Kijevet ért dróntámadásban halt meg Natalia Hodemcsuk, Valerij Hodemcsuk özvegye. Valerij gépkezelő volt a csernobili atomerőmű 4. reaktorblokkjának fő keringetőszivattyújánál, és ő volt az 1986-os reaktorbaleset első áldozata, akinek a holtteste sosem került elő – írta meg a Kyiv Independent.

Egykori felesége, Natalia súlyos sérüléseket szerzett az oroszok november 14-15-i támadásaiba, végül egy kórházban halt meg szombaton. Vele együtt a Kijevre mért dróncsapás és rakétatámadások ismert áldozatainak számra hétre nőtt, míg legalább 36 ember megsérült.

Az özvegyről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megemlékezett. „A csernobili katasztrófát túlélő ukránok, akik segítettek az ország újjáépítésében, ismét veszélynek vannak kitéve – egy agresszor állam terrorjának” – írta Zelenszkij X-en, hozzátéve, hogy Ukrajnának nagyobb támogatásra lenne szüksége, hogy „biztosíthassa az ukrán családok alapvető jogát a saját otthonukban való biztonsághoz”.