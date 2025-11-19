A hétvégi robbantásos vasúti szabotázsakció után Lengyelország bekeményít az oroszokkal szemben

A lengyel kormány úgy döntött, hogy bezárja az ország területén lévő orosz konzulátust a robbantásos vasúti szabotázsakció után. Varsó emellett felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben – írja a Reuters.

Lengyelország, amely Kijev egyik fő szövetségese az orosz agresszió elleni küzdelemben, azt állítja, hogy két, Moszkvával együttműködő ukrán követte el a hétvégi robbantást a Varsó-Lublin vonalon, amely összeköti Varsót az ukrán határral.
A merényletet elkövetők az Oroszországgal szövetséges Belaruszba menekültek.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter egy szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: az első válaszuk az lesz, hogy bezárják Oroszország utolsó működő konzulátusát Gdańsk városában (Krakkóban és Poznańban már korábban bezárták azokat). Sikorski szerint az, ami történt, „nemcsak szabotázsakció volt, hanem állami terrorcselekmény is”, és arra „nem diplomáciai válasz is érkezik” majd Lengyelországtól.

Moszkva tagadja a szabotázsakciók felelősségét, és a lengyelek „oroszfóbiájáról” beszél. Emellett azt is közölte, hogy hasonlóképpen korlátozni fogja Lengyelország diplomáciai és konzuli jelenlétét Oroszországban.

Jacek Dobrzynski, a lengyel hírszerző szolgálatokért felelős miniszter szóvivője elmondta, hogy a két elmenekült gyanúsított mellett több más embert is őrizetbe vettek a vasúti robbantással kapcsolatban, de további részleteket nem közölt.

