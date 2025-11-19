Arról levelezett az államtitkár és a helyettes államtitkár, hogy egy be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd

Eljutott a 444-hez egy levelezés, amiben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium két vezetője, Latorcai Csaba államtitkár és Galik Gábor helyettes államtitkár arról beszél, hogy egy potenciális, de végül be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd.

A levelezés azután szivárgott ki, hogy Galik Gábor valószínűleg rossz címre küldte el a Latorcai Csabának szánt levelét. Galik kedd reggel, 6:26-kor azt írta Latorcainak, hogy

„jelölt jelölt nem lett , tegnap Kata említette, h a foispani értekezleten akarnak evvel foglalkozni.”

Latorcai Csaba 4 perccel később a következőt válaszolta:

„Tisztelettel visszajelzest kerek majd valahogyan a Foispani Ertekezleten a temaban elhangzottakat illetoen, mert egyikunk sem lesz most!”

Latorcai Csaba nem sokkal később rájöhetett a hibájára, mert 7:30-kor vissza akarta hívni az elküldött emailjét.

Latorcai Csaba
Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Két és fél éve Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár levelezése jutott véletlenül el a sajtóhoz. A Telex kérdésére ugyanis egy komplett levelezés jött válaszul, így többek között Maruzsa azon mondata is eljutott a laphoz, miszerint „nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani”.

A levelezéssel kapcsolatban kérdéseket küldtünk Latorcai Csabának és Galik Gábornak is. Mivel a főispáni értekezlet a kormányhivatalok döntés-előkészítő fóruma, megkérdeztük a két politikustól, hogy miért akartak az illető tiszás jelöltségéről beszélni a főispáni értekezleten, és mi hangzott el az értekezleten a témában.

Frissítés: szerda reggel válaszolt megkeresésünkre a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium sajtóosztálya, és azt írták, hogy „egyetlen olyan főispáni értekezlet sem volt, ahol jelölt-jelöltről beszéltek volna a jelenlévők, olyan főispáni értekezlet azonban lesz, amelyen a könyvelőket érintő, fontos technikai kérdéseket tárgyalnak majd meg az egységes, vállalkozóbarát joggyakorlat kialakítása érdekében.”

