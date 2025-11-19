Egy brit vizeken haladó orosz kémhajó lézerrel célzott a RAF vadászpilótáira, állítja a brit védelmi miniszter

Egy orosz kémhajó először használt lézereket arra, hogy megzavarja a brit légierő (RAF) pilótáit, akik az Egyesült Királyság vizeihez közeli tevékenységét követték – mondta a brit védelmi miniszter. John Healey újságíróknak azt mondta, hogy a Yantar hajó „nagyon veszélyes” lépését rendkívül komolyan veszik. Hozzátette, hogy a hajó az elmúlt hetekben Skócia északi részén hajózott, és az idei évben a második alkalommal lépett be az Egyesült Királyság vizeire.

Az Egyesült Királyság tovább folytatja a hajó megfigyelését, és katonai opciókat is kilátásba helyez, ha a Yantar megváltoztatná útvonalát – mondta Healey, és hozzátette:

Azt üzenem Oroszországnak és Putyinnak: látunk titeket. Tudjuk, mit csináltok. És ha a Yantar ezen a héten dél felé hajózik, készen állunk.

A Yantar Fotó: DAN ROSENBAUM/AFP

Healey elmondta, hogy a lézeres incidens akkor történt, amikor a Yantart a Királyi Haditengerészet fregattja és RAF Poseidon P-8 repülők követték, amelyek „a hajó minden mozdulatát nyomon követték.” A Downing Streeten tartott sajtótájékoztatón a védelmi miniszter hozzátette, hogy megváltoztatta a Királyi Haditengerészet tűzparancsát, hogy az szorosabban követhesse a Yantart, amikor az a közvetlen felségvizeken túl, de még brit érdekeltségi területen tartózkodik.

Healey korábban figyelmeztetést adott ki a hajóval kapcsolatban, miután januárban megfigyelték az Egyesült Királyság vizeiben. Azt mondta, hogy a 2015-ben szolgálatba állt hajó az orosz Főmélytengeri Kutató Igazgatóság (GUGI) része, amelyet arra terveztek, hogy „békeidőben megfigyelést végezzen és konfliktus esetén szabotázst hajtson végre.” A miniszter szerint a Yantar egyike a számos orosz hajónak, amelyeket a kritikus víz alatti infrastruktúra fenyegetésére terveztek. (via BBC)