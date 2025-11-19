Oroszországba hurcolt, majd a Szentszék közvetítésével elengedett ukrán gyerekek érkeztek Rómába

A Szentszék közvetítésével hazatért hét, Oroszország által Ukrajnából elrabolt gyereket mutattak be a sajtónak Ukrajna római nagykövetségén szerdán; a gyerekeket XIV. Leó pápa is fogadja.

A gyerekek Rómába érkezése egybeesett az ENSZ november 20-i gyermekjogi világnapjával. A hét tizenéves gyerek azok közé a több ezer gyerek közé tartozik, akiket Oroszország rabolt el a 2022 februárja óta tartó háború során Ukrajnából. Most Ukrajna római nagykövetségén számoltak be a velük történtekről, kiemelve, hogy hazatérésük a Szentszék közvetítésével történt meg. XIV. Leó pápa pénteken fogadja őket a Vatikánban.

Ukrajna most arra kérte a Vatikánt, hogy hivatalosan is vállaljon szerepet a tárgyalások elősegítésében az Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek és civilek hazatéréséről – közölte szerdán egy kijevi kormánytisztviselő. Volodimir Zelenszkij elnök ezt a kérést levélben intézte XIV. Leó pápához.

Az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekekért meghirdetett civil tiltakozás Brüsszelben 2023 februárjában. Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

Ferenc pápa és Zelenszkij utolsó, 2024 októberi vatikáni megbeszélésén hozták nyilvánosságra, hogy a Szentszék közvetített az Oroszországba szállított gyermekek hazatérése érdekében, továbbá a pápai állam közreműködött a háborús felek közötti fogolycserék létrejöttében is. A közvetítői munkát Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar (CEI) elnöke vezette, akit Ferenc pápa 2023 májusában békeközvetítőnek nevezett ki. XIV. Leó pápává választását követően, idén május 13-án az ukrán elnök telefonon beszélt az egyházfővel, és köszönetet mondott az elfoglalt területekről elszállított gyerekek hazatérésében nyújtott segítségért. Zelenszkij mintegy húszezerre tette az Oroszországba vitt kiskorúak számát.

A római kormánypalotában ugyanerről tartottak konferenciát szerdán: a találkozón Viktor Jelenszkij, az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat vezetője kijelentette, hogy mostanáig ezer gyermek tudott hazatérni a Vatikán segítségével.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen háborús bűnök miatt, azzal vádolva őt, hogy személyesen felelős az ukrán gyermekek elrablásáért. Az ukrán Bring Kids Back elnöki platform által közzétett aktuális adatok szerint 19 546 ukrán gyermeket regisztráltak hivatalosan Oroszország által deportáltként vagy erőszakkal átszállítottként. Az ukrán emberi jogi ombudsman, Dmitro Lubinec szerint március 27-ig 1247 gyermeket sikerült diplomáciai és humanitárius csatornákon keresztül visszajuttatni Ukrajnába. (via MTI, AP)