President Bully és a tiszás jelöltjelöltek

TISZA VILÁG

Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben: ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei. Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek, több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a Tisza. A Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel, több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter – aki szerint Orbánék lefagytak – bejelentette, hogy a Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt.

Jánoshalmán – ahol két férfi megpróbálta felkérdezni Magyar Pétert, de nem úgy tűnt, hogy tudnák, mivel akarják a Tisza elnökét megfogni – a 22 éves Dániel azt mondta, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán

A 22 éves volt KKM-es gyakornok a 444-nek azt mondta, Illés Boglárka államtitkár és kabinetfőnöke személyesen közölte vele a döntést.

Az egyik jelöltjelöltet 2014-ben azért küldték el az önkormányzati cégtől, mert nyíltan a Fidesz mellett kampányolt, egy másik a Megafonnál tanult internetezni.

MAGYAR VILÁG

Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is: Wehner Kristóf fél áron vehet meg egy lakást, amelynek a bérleti jogát csak 2019-ben szerezte meg.

Fotó: Botos Tamás/444

Fideszes és KDNP-s képviselők 3,4 millió forintot vonnak el Szabó Tímeától, amiért felmutatta az összevert Orosz Bernadett fotóját: a Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.

Három hónapra bezáratná a kormány azokat a helyeket, ahol drogot találtak, és ki is kell írni a bejáratra, miért zártak be.

A miniszterelnök pár dollárért megvette Orbán Ráhelnek az első amerikai hot dogját, majd a parlament betiltotta a műhúst.

Orbán örökbefogadásért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki.

Mészárosék bankja bezsákolta az Otthon Centrumot is.

Magyarul is beszélő Oroszország-szakértő lesz az új amerikai ügyvivő Budapesten.

Több mint egymilliárd forintnyi áfát csaltak el autóversenyzők.

SZLÁV VILÁG

Hőerőműveket támadtak az ukránok Donyeck megszállt részén. Ukrajnában egyébként az ellenzéki képviselők blokádja miatt nem tudott szavazni a parlament két, korrupciós gyanúba keveredett miniszter felmentéséről.

Litvániában felszámoltak egy oroszpárti terrorsejtet: a terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.

A lengyelek szerint „minden arra utal”, hogy az oroszok rendelték meg a hétvégi vasúti szabotázst.

Putyin bizalmi emberével, Dmitrij Medvegyevvel találkozott Toroczkai László.

KÜLVILÁG

„Csend legyen, malacka!” – szakította félbe az Amerikai Egyesült Államok elnöke az Epstein-ügyről kérdező újságírót az Air Force One fedélzetén.

Donald Trump, a bully Fotó: JIM WATSON/AFP

A romákat teheti célkeresztbe az új szlovén biztonsági törvény, ami megkönnyíti a házkutatásokat, lehallgatásokat és drónok bevetését is engedélyezi: a „Šutar-törvény” a 48 éves családapáról kapta a nevét, aki egy roma férfival való összetűzésben halt meg. Az országos felháborodás miatt villámgyorsan fogadták el a törvényt, de a jogvédők szerint romaellenes és sérti a jogállamiságot.

További durvul a konfliktus, Japán biztonsági kockázatokra figyelmezteti a Kínában tartózkodó állampolgárait.

Az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt visszavonul a közélettől az USA korábbi pénzügyminisztere, Larry Summers.

Fico és Babiš ellen is tízezrek tüntettek a bársonyos forradalom évfordulóján Szlovákiában és Csehországban.

KULTÚRVILÁG

Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC: a tiptop öltönyökbe öltözött jobboldali elit ismét sorosozhatott egyet, mutogathatott azokra, akik hajlandóak a világ problémáit a maguk komplexitásában megközelíteni.

Fotó: BB

AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.